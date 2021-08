Kemlitz

Gusseiserne Bratpfannen, ein Kinderwagen mit hölzernen Rädern und handbestickte Tisch- und Bettwäsche – wer Dinge dieser Art entdecken und dadurch einen Blick in den Alltag jener Menschen werfen möchte, die vor rund 120 Jahren gelebt haben, wird in der „Schäferstube“ auf dem Reha-Gut der Arbeiterwohlfahrt im Dahmer Ortsteil Kemlitz garantiert fündig.

Die Betreiber der Stube müssen sich nun auch etwas weniger Sorgen um die Zukunft machen. Das vor wenigen Wochen vom Bund auf den Weg gebrachte Soforthilfeprogramm zur Unterstützung von heimatkundlichen und Landwirtschaftsmuseen fördert den Erhalt der Schäferstube mit 12.800 Euro.

Das Entsorgen brachte niemand übers Herz

Die Freude darüber auf dem Gut ist groß. „Das Geld brauchen wir dringend für die Aufarbeitung von Fenstern und Türen, sowie für die Erneuerung der Elektroanlage“, sagt Guts-Mitarbeiterin Katrin Frank, deren Mutter vor 27 Jahren half, das kleine Bauernmuseum aufzubauen.

Bei dessen Gründung stand 1994 der Zufall Pate. Als das Gut den Auftrag bekam, ein altes Bauernhaus abzureißen, entdeckten die Guts-Leute Unmengen alten Hausrats, den sie entsorgen sollten. Doch Franks Mutter und deren Kollegen brachten es nicht übers Herz, die stummen Zeitzeugen einfach wegzuwerfen, und kamen auf die Idee, das auf dem Gutsgelände stehende, seit Jahren aber ungenutzte Wohnhaus des ehemaligen Guts-Schäfers Erich Winkel und seiner Familie zur Heimatstube umzufunktionieren.

Tatsächlich hat hier bis Mitte der 1970er Jahre des Schäfer des Gutes mit seiner Familie gelebt. Quelle: Uwe Klemens

„Stück für Stück wuchs dann die Ausstellung, weil Besucher etwas aus ihrem Altbestand beisteuerten oder ich auf dem Flohmarkt etwas entdeckte“, sagt Frank. Die genaue Zahl der Besucher, die, mal ehrfürchtig staunend, mal kichernd durch die auf zwei Etagen verteilten Räume geschlurft sind, hat niemand gezählt. „Meist waren es Schulklassen, die auf dem Gut ihre Wandertage oder Ferien verbrachten, aber auch Seniorengruppen halten sich gerne hier auf, um nach einer Gutsbesichtigung und einem Rundgang durch die Schäferstube dann noch gemütlich zusammenzusitzen und in Erinnerungen zu schwelgen“, berichtet Frank, die die meisten Gäste persönlich durch die historischen Wohnräume führt.

Die „gute Stube“ wurde mit Fundstücken aus der ganzen Region bestückt. Quelle: Uwe Klemens

„Unser Ziel ist es, ein Stück ’Gestern’ zu erhalten und erlebbar zu machen und so den enormen Wandel sichtbar zu machen, den die Landwirtschaft und der Alltag seither erfahren haben“, erläutert Katrin Frank, die jede Möglichkeit nutzt, Gutsbesuchern auch einen Abstecher in die Schäferstube schmackhaft zu machen. „Zur Brandenburger Landpartie oder bei Schul-Projekttagen haben wir schon zusammen auf alten Waschbrettern Wäsche geschrubbt, gebuttert und gedroschen und die vor der Schäferstube in einer Kräuterspirale wachsenden Kräuter zu Salz verarbeitet oder in Kissen gestopft“, berichtet sie.

Sogar Schäfers Tochter war zu Besuch

„Einer Besucherin aus Vietnam hat es in der Stube so gut gefallen, dass sie sich am liebsten sofort eingemietet hätte. Aber dafür ist sie nicht gedacht und auch nicht geeignet, schon alleine wegen der vielen Vorschriften, die heute für Herbergen gelten“, ergänzt die Kemlitzerin.

Die Anerkennung, als sogar die Tochter des alten Schäfers zu Besuch kam, war für Katrin Frank und ihre Mitstreiter der schönste Lohn. „Inzwischen ist Linda, so heißt die Tochter, sogar schon mit ihren Kindern und Enkeln hier gewesen um ihnen zu zeigen, wo sie aufgewachsen ist“, erzählt Frank.

Auch an den Schäfer Erich Winkel wird in der Ausstellung erinnert. Schließlich trägt das kleine Museum seinen Namen. Quelle: Uwe Klemens

Den Zuschuss aus Bundesmitteln kann die Schäferstube gut gebrauchen. „Die Elektrik mutet an, als ob sie noch aus der Entstehungszeit des alten Gebäudes stammt. Und für die Aufarbeitung der schon lange undichten Fenster und Türen kann das Gut nicht alleine aufkommen“, erzählt die Gästeführerin, die eigentlich im Büro des Gutes tätig ist und immer dann zum Schäferstuben-Schlüssel greift, wenn sich mal wieder Besucher angekündigt haben. „In letzter Zeit ist das aber leider nur noch selten der Fall“, sagt Frank.

Reguläre Öffnungszeiten hat die Schäferstube keine. Wer dem alten Hausrat anschauen und von Katrin Frank Anekdoten über das Leben in früheren Zeiten erfahren möchte, kann entweder spontan im Büro an ihre Tür klopfen oder am besten vorab unter der Telefon-Nummer (035454) 8830 einen Termin vereinbaren. „Meistens bin ich da und auch am Wochenende ist ein Besuch der Schäferstube kein Problem“, versichert Katrin Frank.

Wer daheim noch eine alte Flämingtracht aufbewahrt, die er der Schäferstube als Dauerleihgabe oder Geschenk zur Komplettierung überlassen will, sollte sich ebenfalls bei ihr melden.

Von Uwe Klemens