Zagelsdorf

Insekten sind wichtig, doch ihr Lebensraum wird immer mehr eingeschränkt. Den Gedanken, ihnen mit dem Anlegen von nicht bewirtschafteten Blühstreifen Nahrung und Lebensraum zu bieten, greifen deshalb immer häufiger Landwirte auf.

Förderung für Dahmer Ortsteil und Kirchengemeinde Friedersdorf-Kablow

Mit einem in diesem Jahr in Form eines Wettbewerbes gestarteten Aufrufs beteiligt sich erstmals auch der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg daran. Sämtliche Kirchgemeinden der evangelischen Landeskirche waren aufgerufen, vor ihren Kirchen und Pfarrhäusern, auf Friedhöfen oder am Rande von Kirchenwäldern nach geeigneten Flächen Ausschau zu halten und ihre Ideen zum Anlegen einer Wildblumenwiese einzureichen. Auch Kommunen, Vereinen und Bürgerinitiativen waren zur Teilnahme eingeladen.

17 der insgesamt 18 eingereichten und durch eine Jury bewerteten Vorschläge werden nun in Form eines Zuschusses zwischen 125 und 250 Euro für den Kauf von Samen unterstützt. Aus dem Landkreis Teltow-Fläming ist dies die Kirchgemeinde St. Peter und Paul im Dahmer Ortsteil Rosenthal, in Dahme-Spreewald wurde die Kirchengemeinde Friedersdorf-Kablow mit dem Startgeld bedacht.

Wildwiese mit Grasnelken am Dorfrand von Ruhlsdorf. Quelle: Förderkreis Alte Kirchen

Die Zahl der Bewerbungen wertet Förderkreis-Geschäftsführer Bernd Janowski trotz der Überschaubarkeit als Erfolg. Alleine 1.400 Kirchgemeinden hätten sich bewerben können. Aber erstens wollte man nur neue Projekte fördern und nicht die in vielen Gemeinden schon bestehenden, zweitens werden Blühstreifen aber auch kontrovers diskutiert, weil Anwohner eine akkurat gemähte Wiese wichtiger fänden als den Erhalt der Artenvielfalt, sagt Janowski.

In der aus mehreren Dörfern bestehenden Gemeinde Rosenthal wurde bereits in diesem Frühjahr als Pilotprojekt die Wiese vor der Zagelsdorfer Kirche mit Wildblumen bepflanzt und will dies nach und nach auch in den anderen Dörfern tun. In zwei Jahren wird die Jury die erneut ausschwärmen und drei am besten umgesetzten Projekte mit Preisgeldern von 1.500, 2.000 und 2.500 Euro bedenken.

Von Uwe Klemens