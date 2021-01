Rangsdorf

Alljährlich lädt das Fontane-Gymnasium in Rangsdorf zu einem Tag der offenen Tür ein, um über den Schulalltag zu informieren und neue Schüler für das nächste Schuljahr zu gewinnen. In diesem Jahr findet der Tag der offenen Tür pandemiebedingt digital statt.

Statt mit Maske und auf Abstand können sich interessierte Grundschüler und deren Eltern aus Rangsdorf und Umgebung in diesem Jahr online mit dem Gymnasium auseinandersetzen und so alles über die Schule erfahren, was sie wissen möchten. Statt selbst zum Fontaneweg in Rangsdorf zu kommen, erfährt man in der kommenden Woche alles Wissenswerte über die Homepage der Schule unter www.fontaneum.de.

Auf der Homepage führt ein digitaler Rundgang durch die Schule. Besucher werden über die verschiedenen Projekte und Besonderheiten sowie über die angebotenen Fachrichtungen informiert. Wer schon hier tiefer einsteigen möchte, findet in den einzelnen Projekten mehr Information. Beispielhaft ist der Pädagogik-Leistungskurs, der sich am Fontane-Gymnasium größter Beliebtheit erfreut. Auch die hauptsächlich von Schülerinnen und Schülern organisierte Projektwoche wird vorgestellt.

Schulleiterin Andrea Köhn Quelle: Christian Zielke (Archiv)

Kleine Rätsel und Gewinnspiele

„snowex“, eine bei den Schülern beliebte Exkursion auf die Skipisten Italiens, findet wie der Tag der offenen Tür in diesem Jahr lediglich digital statt. „Das ist ein Angebot der Schule, das zurzeit nicht stattfindet. Wir können die Exkursion in diesem Jahr nicht durchführen“, sagt Schulleiterin Andrea Köhn. „Aber wir wollen zeigen, was bei diesen Fahrten passiert.“ In der Hoffnung, dass derartige Exkursionen bald wieder stattfinden können, präsentieren und erläutern die Teilnehmer vergangener Exkursionen, was die künftigen Fontane-Gymnasiasten auf den Skipisten erwartet.

Die überarbeitete Homepage soll künftige Eltern und Schüler zum Mitmachen animieren: Kommen Sie auf die Schul-Website und machen Sie mit, heißt die Devise. So führen Links etwa zum Fremdsprachenbereich und den dort angebotenen Sprachen Französisch, Russisch und Latein. Die Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer stellen sich dort vor und es gibt Mitmachaktionen für künftige Siebtklässler. Das alles wird garniert mit kleinen Rätseln und Gewinnspielen. Darüber hinaus gibt es noch eine Neuerung im Fach Latein: „Im kommenden Schuljahr werden wir Latein erstmals ab der siebten Klasse anbieten“, schreibt Elena Zinycz von der Projektgruppe des Gymnasiums.

Von Udo Böhlefeld