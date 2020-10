Rangsdorf

Schüler, die selbstständig mit dem Matheunterricht anfangen, bevor der Lehrer kommt? Ziemlich unvorstellbar. Da wird wahrscheinlich erst einmal gequatscht, in der Hoffnung so viel Zeit wie möglich zu vertrödeln. Im Seminarkurs von Frank-Reiner Nowakowski ist das anders. Gut, er arbeitet auch nicht als Mathe- sondern als Musiklehrer, aber was die Zwölftklässler des Rangsdorfer Fontane-Gymnasiums hier mit viel Eigeninitiative auf die Beine stellen, ist trotzdem bemerkenswert.

Etwa 20 Schüler haben sich trotz Herbstferien in der Turnhalle versammelt, um für ihre Aufführung zu proben – das Musical „Hair“. Ungeduldig blättern sie am Mittwochvormittag durch das Skript, singen ein paar Zeilen an, tippen nervös mit den Fingern auf dem Hallenboden herum. Als Seminarleiter Nowakowski nach fünf Minuten nicht kommt, beschließen die Jugendlichen, einfach allein mit den Proben zu beginnen. Sofort nehmen alle ihre Plätze ein, es geht los.

„Dieser Jahrgang ist ganz besonders motiviert und engagiert“

Rangsdorf: Musiklehrer Frank-Reiner Nowakowski probt mit den Schülern des zwölften Jahrgangs das neue Musical ein. Quelle: Lisa Neugebauer

Als Nowakowski während des zweiten Liedes dazustößt, grinst er. Lässig lehnt er sich auf die Balustrade, die die Sportfläche vom Zuschauerraum trennt, und schaut den tanzenden Schülern zu. „Dieser Jahrgang ist wirklich noch einmal ganz besonders motiviert und engagiert“, sagt er. „Der Grad der Selbstständigkeit ist wirklich sehr sehr hoch.“ Dabei kann sich Nowakowski über mangelnden Enthusiasmus in seinem Seminarkurs nie beklagen. Seit über 15 Jahren übt er mit Schülern des Fontane-Gymnasiums Musicals ein. Anfangs im Musikunterricht, jetzt als zeitintensiver Oberstufenkurs inklusive Proben am Wochenende und in den Ferien. Seit etwa sechs Jahren arbeitet er mit Regisseurin Kimberley Nelson zusammen.

Die Zwölftklässler des Fontane-Gymnasiums Rangsdorf proben für das neue Musical: Im Januar 2021 wollen sie "Hair" aufführen. Quelle: Lisa Neugebauer

Doch die Jugendlichen wissen, worauf sie sich einlassen, denn das Musical ist inzwischen eine Institution an der Schule – und das Mitmachen heiß begehrt. Seit einigen Jahren werden die Darsteller daher bereits Ende der zehnten Klasse über ein Casting ausgesucht. Im Kurs in der elften Klasse sind sie dann erst einmal hinter der Bühne aktiv, machen das Bühnenbild, die Kostüme und die Technik für den Jahrgang über ihnen. Denn erst in der 12. Klasse stehen die Schüler dann auf der Bühne.

„So viele wollten mitmachen – und ich auch unbedingt.“

Die 17-jährige My Ngo Thi ist in diesem Jahr dabei. Sie sei bei de Casting vor über einem Jahr sehr aufgeregt gewesen, sagt sie. „So viele wollten mitmachen – und ich auch unbedingt.“ Jährlich würden sich gut doppelt so viele Schüler bewerben, wie er in den Kurs aufnehmen könne, sagt Nowakowski. My hat es aber geschafft – und ihr sei es völlig egal gewesen, welches Stück sie aufführen darf, sagt sie. „Hair“ gefalle ihr aber inzwischen sehr gut. „Das Thema Hippie und Frieden ist so schön frei und man kann sich selbst entfalten“, sagt sie. Die 17-Jährige ist auch an der Choreografie beteiligt. Erfahrung bringe sie schon aus dem Karnevalsverein mit, „aber hier sind wir viel mehr Menschen und es ist manchmal gar nicht so einfach, alle zu koordinieren“, sagt sie.

„Besonders schön findet ich, dass ich meine Mitschüler viel besser und noch einmal ganz anders kennenlerne“: My Ngo Thi (Mitte) ist im Choreografie-Team des Musical-Kurses. Quelle: Lisa Neugebauer

„Besonders schön findet ich, dass ich meine Mitschüler viel besser und noch einmal ganz anders kennenlerne“, sagt My. Bei vielen sei sie überrascht gewesen, dass sie so gut tanzen und singen können. „Von außen wirken sie manchmal schüchtern, aber hier entfalten sie sich total und kommen aus sich raus.“ Vorher habe sie mit den Kurs-Kollegen wenig zu tun gehabt, inzwischen würden sie sich auch mal am Nachmittag treffen, sagt sie.

Wenn andere in den Herbstferien faulenzen, tanzen und singen sie: Die Zwölftklässler des Rangsdorfer Fontane-Gymnasiums üben sogar in den Herbstferien für ihre Aufführung des Musicals „Hair". Diese soll im Januar stattfinden.

Musical wird im Januar aufgeführt

Im Januar wollen die Schüler das Musical präsentieren. Wegen Corona wird das Stück aber wahrscheinlich nicht wie üblich im Seehotel, sondern in der Schule aufgeführt. Eventuell wird es dafür aber zusätzlich eine Open-Air-Aufführung Anfang des Sommers geben.

Von Lisa Neugebauer