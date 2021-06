Großbeeren

Der in Großbeeren tätige Forscher Philip Wigge hat den Wissenschaftsförderpreis des Europäischen Forschungsrats gewonnen. Der Professor arbeitet am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) und wurde für sein Forschungsprojekt „Tiptop“ ausgezeichnet, in dem er untersucht, wie Pflanzen Temperaturen messen, um auf ihre aktuellen Umweltbedingungen reagieren zu können. Er erforscht dabei bisher unbekannte molekulare Mechanismen. Ausschlaggebend für die Auszeichnung ist die „wissenschaftliche Exzellenz“ des Forschungsvorhabens und des Wissenschaftlers, heißt es vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

IGZ will neues Gebäude errichten

Im Gespräch mit Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) teilten Philip Wigge und die ebenfalls im IGZ tätige Katja Jäger ihre Visionen für das IGZ in Großbeeren mit: Das Hauptziel sei es, das Institut wieder zu einem Weltruf zu bringen. Man wolle hochkarätige Forscher nach Großbeeren holen und exzellente Forschungsarbeit leisten. Hierzu sei allerdings der Bau eines neuen Gebäudes notwendig. Im jetzigen Gebäude sei es nicht möglich, konstante Temperaturen zu schaffen, die aber für die Forschung dringend notwendig sein. Bürgermeister Tobias Borstel bot an, entsprechende Empfehlungsschreiben an die für die Bewilligung der Gelder zuständigen Ministerien zu richten, sofern das Vorhaben weiterhin Konturen annimmt.

Das IGZ ist eines der größten öffentlich finanzierten Forschungsinstitute der Gartenbauwissenschaften in Deutschland. Die Forscher und Wissenschaftler dort beschäftigen sich mit Themen wie der Entwicklung umweltgerechter Produktionsmethoden, Nachhaltigkeit in Anbau und Nutzung von Pflanzen und gesunde Ernährung.

Von Lisa Neugebauer