Jüterbog

„Es gibt noch gar keinen Beschluss dazu“, stellte Jüterbogs Wirtschaftsförderer Andreas Rau bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (WSA) der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV) klar. Damit reagierte er auf die kürzlich bekanntgewordenen Pläne der Länder Berlin und Brandenburg, auf dem ehemaligen Kasernengelände in Forst Zinna ein Trainingszentrum für Polizeikräfte zu errichten, um Anti-Terror-Einsätze zu trainieren.

Zudem stellte er sich gegen die Vermutung, dass dieses Zentrum an jener Stelle schon eine ausgemachte Sache sei.

Bürgermeister lehnt Landes-Pläne ab

„Sie sind vermutlich genauso überrascht gewesen davon wie wir“, meinte Raue (WsJ) zu den Ausschussmitgliedern, die gehofft hatten, etwas näheres von der Stadtverwaltung zu diesem Thema zu hören. „Wir als Stadt haben keine Absicht, das Gelände aus der Vorhaltung für die Großindustrie herauszunehmen“, stellte der Bürgermeister klar, womit er seine ablehnende Haltung zu diesem Landes-Vorhaben deutlich machte. Dazu gebe es auch einen SVV-Beschluss von 2008, ergänzte Wirtschaftsförderer Rau und ein ausgearbeitetes Gewerbe- und Industrie-Nutzungskonzept der Stadt, das dem Land bekannt sei.

Ehemaliges Wärterhaus am Rand der früheren Kasernenanlage. Quelle: Hartmut F. Reck

Zwar habe die Stadt da schon viel Geld und Zeit investiert, um das ehemalige Kasernengelände für Investoren schmackhaft zu machen, aber bisher leider ohne Erfolg, meinte Bürgermeister Raue. Verwunderlich sei, dass bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) unter anderem auch für dieses Gebiet andere Behörden wie die des Landes daran beteiligt worden sind, es aber keine Signale von ihnen gegeben habe.

Die Pläne sind schon etwas älter

So überrascht man jetzt in Jüterbog von den Plänen des Innenministeriums des Landes ist, so wenig geheim wurden sie bisher gehandelt. Bereits im September vergangenen Jahres erschien in der Ausgabe 02/20 der Zeitung der Polizei Brandenburg „info 110“ ein großer Artikel. Darin erläutert ein Beamter des Innenministeriums die strategische Notwendigkeit eines „zentralen Einsatztrainingszentrums“ und preist zugleich die „idealen Voraussetzungen“, die die alte Militärliegenschaft in Forst Zinna dafür biete.

Demnach befinde sich das etwa 75 Hektar große und verkehrsgünstig gelegene Areal bereits in Landesbesitz. In mehreren Ausbaustufen könne das Projekt realisiert und sogar die vorhandene Bausubstanz genutzt werden. Sie sei zwar sanierungsbedürftig aber solide.

Sarnierungsbedürftig aber solide. Das Innere einer der Kasernen von Forst Zinna. Quelle: Hartmut F. Reck

Doch so ideal das Gelände auch für ein solches Anti-Terror-Übungsgelände sein mag, „die Entscheidung, was dahin kommt, treffen die Stadtverordneten“, betonte Raue, weil: „Wir haben die Planungshoheit!“

Auch der Ausschussvorsitzende Clemens Neumann (SPD) zweifelt zumindest an der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dieses Projekts. „Ich sehe nicht, wie wir durch Terrorabwehr mehr Steuern einnehmen und Arbeitsplätze schaffen können. Da müsste das Land schon richtig was herausrücken.“ „Die Frage ist ja“, ergänzte Andreas Rau, „wo ist wirtschaftlich mehr herauszuholen.“ Dabei seien die zu erwartenden Gewerbesteuern gar nicht mal so entscheidend, weil die immer schwanken, sondern stabilisierende Faktoren seien die Einkommensteuern der durch die Industrieansiedlung hinzuziehenden Neubürger und die Umsatzsteuer.

Größe als erheblicher Standortfaktor

Genau darauf zielt auch ein Antrag der SPD-Fraktion in der SVV ab, den sie bereits Anfang des Monats eingereicht hat, also noch vor Bekanntwerden der Polizei-Pläne. Darin fordert sie, aus dem Gelände in Forst Zinna ein zweites Grünheide (Tesla) zu machen. Schon allein wegen der Größe dieses Gebiets ergebe sich ein „erheblicher Standortfaktor“. Priorität sollte dabei das Bemühen um Gewerbeansiedlungen genießen.

Grundsätzlich, so der SPD-Stadtverordnete und örtliche Landtagsabgeordnete Erik Stohn, sei man gegenüber den Plänen des Landes aufgeschlossen. „Aber vielleicht gibt es ja noch andere Konversionsflächen, die für solch ein Terrorabwehrzentrum genauso geeignet sind, aber weniger Chancen bieten, als Industriegebiet ausgewiesen zu werden.“ Wichtig sei dabei, dass die Stadt da eng mit dem Land zusammenarbeite.

Von Hartmut F. Reck