Jüterbog

Was soll aus Forst Zinna werden? Die ehemalige Militäranlage aus den 1930er Jahren wird seit dem Abzug der Russen vom Zinnaer Forst zurückerobert. Laut Angaben der Brandenburgischen Bodengesellschaft (BBG), die die landeseigene Fläche verwaltet, hat sie eine Größe von rund 350 Hektar. Und sie ist verkehrsgünstig gelegen zwischen alter und neuer B 101 sowie direkt an der Anhalter Bahn. Auf den Vorstoß des Innenministeriums, dort nach Jahren des Stillstands ein Anti-Terror-Trainingszentrum für die Polizei einzurichten, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Als erstes schlug Dany Eichelbaum (CDU) die Hacken zusammen. Dies sei die Chance schlechthin, die militärischen Flächen wieder nutzbar zu machen, meinte der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Kreistags von Teltow-Fläming und der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV).

Gegenoffensive

Eine Gegenoffensive startete die Jüterboger SPD-Fraktion mit ihrem Antrag auf der jüngsten SVV, es angesichts der Größe doch lieber Grünheide nachzumachen, wo gerade das riesige Tesla-Werk entsteht. Es gebe in Brandenburg immer häufiger Anfragen von Investoren nach Industrieflächen die größer als 100 Hektar sind, meinte Erik Stohn, SPD-Stadtverordneter und SPD-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag. „Forst Zinna hat diese große Fläche. Woanders sind sie nur rar gesät. Entscheidend ist, wie wir langfristig zu mehr Einnahmen kommen. Ein Anti-Terror-Zentrum bedeutet nur wenig Arbeitsplätze.“ Deshalb sollte dieses „Filetstück“ für die Großindustrie freigehalten werden.

In Deckung

Was Einnahmen und Arbeitsplätze betrifft, sieht das Jüterbogs Wirtschaftsförderer Andreas Rau genauso. Aber bei der Großindustrie geht die Stadt in Deckung. „Grünheide ist eine Nummer zu groß für uns“, meinte Rau. „Kleinere Städte werden mit solchen riesigen Projekten überfordert und halten dem Druck der Großinvestoren nur schwer stand.“ Stattdessen richtet sich Raus Blick nach Baruth, in dessen Gewerbegebiet Bernhardsmüh sich schwerpunktmäßig die holzverarbeitende Industrie angesiedelt hat.

Der Lack blättert ab, aber die Bausubstanz der alten Militärbauten ist gut. Quelle: Hartmut F. Reck

Für Forst Zinna kann sich Andreas Rau angesichts der landwirtschaftlichen Umgebung die Ernährungsindustrie als Schwerpunkt vorstellen. Außerdem gebe es im Norden des Kreises Unternehmen, die weiter wachsen und dort keinen Platz mehr für Erweiterungen fänden. „Die könnten wir bei uns aufnehmen“, so der Wirtschaftsförderer. Überdies bezweifelt er, dass sich so ein paramilitärisches Übungszentrum zur Nachbarschaft der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg überhaupt passt. Die Polizei sollte sich besser in Kummersdorf-Gut oder Wünsdorf umsehen, empfahl Rau.

Trommelfeuer

Aufgrund dieses argumentativen Trommelfeuers trat die SPD teilweise den Rückzug an und änderte ihren Antrag, der nun kein „Grünheide 2.0“ mehr forderte, sondern den laufenden Bemühungen der Wirtschaftsförderung zur Vermarktung des Geländes Rückendeckung gab. Das fand sogar eine knappe Mehrheit in der SVV.

Stramme Haltung

Derweil gibt Danny Eichelbaum seine stramme Haltung zum Einsatztrainingszentrum noch nicht auf. Er verweist auf eine Machbarkeitsstudie, die das Innenministerium in Auftrag geben wolle, wobei auch der Natur- und Denkmalschutz berücksichtigt werden soll. Die Studie soll Ende des Jahres vorliegen, sagte Eichelbaum gegenüber der MAZ.

Von Bäumen umsäumte Kasernen. Der Wald holt sich alles zurück. Quelle: Hartmut F. Reck

Nach Eichelbaums Informationen ist für Forst Zinna nicht nur ein Anti-Terror-Zentrum vorgesehen, sondern auch eine Weiterbildungseinrichtung für die gesamte Polizei sowie Trainingsbereiche für Sondereinsatzkommandos (SEK), Mobile Einsatzkommandos (MEK), den Personenschutz, die Bereitschaftspolizei, den Wachdienst, die Diensthundeführer, Bombenentschärfer und eine Anlage für das Fahrsicherheitstraining.

Dafür bräuchte die Polizei 75 Hektar. So bliebe noch genügend Platz für Industrie und Gewerbe. „Dann haben wir wenigstens schon mal eine konkrete Idee für Forst Zinna.“ Und: „Das geplante Trainingszentrum der Polizei hätte direkte und indirekte Arbeitsplatzeffekte für unsere Region, die sich aus der Errichtung, der Bewirtschaftung und der Nutzung der Einrichtung ergeben.“ So geht Eichelbaum davon aus, dass das örtliche Gaststätten- und Hotelgewerbe daraus Nutzen daraus ziehen könnte.

Also ähnlich wie vor langer Zeit, als Jüterbog als Garnisonsstadt mit seinen Kasernen und Schießplätzen vorwiegend vom Militär lebte. Wenn auch in deutlich abgespeckter Form.

Von Hartmut F. Reck