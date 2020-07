Welsickendorf

„Wir machen das jetzt einfach, denn niemand weiß, wie lange es vom Land noch die Fördermittel gibt“, sagt Dieter Schulze. Der Welsickendorfer ist Vorstandsmitglied der nach der Wende gegründeten Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Welsickendorf. Diese ist ein Zusammenschluss von 52 Waldbesitzern, die insgesamt 599 Hektar der zu 90 Prozent aus Kiefernbeständen bestehende Waldfläche besitzen. Mit dem für diesen Herbst geplanten Ausbau eines weiteren, knapp 1,5 Kilometer langen Waldweges nahe der Ortschaft ist die Ertüchtigung des Waldwegenetzes für bis zu 40 Tonnen schwere Holzlaster, aber auch als Rettungsweg für die Feuerwehr, abgeschlossen.

Landesförderung beträgt 100 Prozent

Rund 12 Kilometer ihrer Waldwege hat die FBG bereits in den zurückliegenden Jahren durch eine Straßenbau-Firma in Ordnung gebracht und dank der 100-Prozent-Förderung dafür keinen Cent bezahlt, da die Wege Teil des vom Land beschlossenen Brandschutz-Wegenetzes sind. 327.000 Euro wurden dafür bereits ausgegeben, weitere 41.000 kommen nun hinzu.

Beginn für den eigentlichen Wegeausbau mit Betonschotter als Unterbau und verdichtetem Naturschein-Bruch als Decke ist Mitte September. Bereits einen Monat früher wird mit der Erneuerung einer Brücke begonnen, die über den zwar trockenen, aber tiefen Röthegraben führt. „Die einfachste Variante wäre, ein Rohr einzulassen und den Weg darüber zu bauen, aber das hat die Wasserbehörde nicht zugelassen, obwohl ich hier noch nie Wasser gesehen habe“, erklärt Schulze. An den Kosten von rund 20.000 Euro muss sich die FBG zu 20 Prozent beteiligen.

Der Röthegraben ist zwar trocken, aber die Brücke darüber muss trotzdem erneuert werden. Quelle: Uwe Klemens

Der dritte Bauabschnitt ist die Errichtung eines Feuerlösch-Brunnens, der auf der anderen Seite der B 101 in Richtung Körbitz angelegt werden soll. So wie das Waldwegenetz ist er ein wichtiger Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutz-Planes.

Nach der Abrechnung bekommt die Gemeinde ihr Geld zurück

„Wir denken, dass wir bis Ende Oktober fertig sind, und das müssen wir auch, denn bis Ende November müssen die Kosten beim Land abgerechnet sein, damit das Fördergeld kommt“, so Schulze. Dass das Geld pünktlich kommt, ist auch für die Gemeinde Niederer Fläming wichtig, die das Geld vorgestreckt hat – die FBG verfügt nicht über genügend Eigenmittel. Auch der Ausbau eines Waldweges bei Schlenzer durch die dortige FBG wird in diesem Jahr so vorfinanziert.

Von Uwe Klemens