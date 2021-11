Ludwigsfelde

Die siebten Klassen am Ludwigsfelder Marie-Curie-Gymnasium hatten in der vergangenen Woche Gäste aus Frankreich: Annïs Lefebrve und Mathéo Chirat, zwei von insgesamt zwölf französischen Lektorinnen und Lektoren, die bundesweit unterwegs sind. Mit Spiel und Spaß erleichtern die Lektoren von France-Mobil Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die französische Sprache. Und sie sollen Lust machen auf einen Jugendaustausch zwischen Deutschland und Frankreich. Lefebrve und Chirat sind selbst auf diese Weise nach Deutschland gekommen.

France-Mobil ist ein Projekt des Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Instituts français Deutschland. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen an allgemeinen und berufsbildenden Schulen. Die 12 France-Mobile-Mitarbeiter besuchen in jedem Schuljahr mehr als 70 000 Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen. Und sie haben 12 deutsche Pendants, die durch französische Schulen reisen.

Von Udo Böhlefeld