Frankenförde

In der Zeit von Sonntag zu Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in Frankenförde und gelangten in die Firma. Es wurden Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer etwas beobachten konnte oder Hinweise geben kann, soll die Polizei unter Tel. 03371/ 60 00 kontaktieren.

Von MAZonline