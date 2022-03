Frauenhäuser Teltow-Flämings sind zu 50 Prozent ausgelastet

Teltow-Fläming

Mit Beginn der Pandemie wurde vor einer extremen Zunahme der häuslichen Gewalt gewarnt. Auch Christiane Witt, Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Teltow-Fläming, ging in einem kürzlich mit der MAZ geführten Interview auf diese Thematik ein. Grund genug, uns einmal in den beiden Frauenhäusern des Landkreises umzuschauen und die derzeitige Situation in den Fokus zu stellen.

Weniger Aufnahmen als erwartet

Vor Ort trafen wir auf die Koordinatorin beider Einrichtungen, die anonym bleiben möchte. „Grundsätzlich kamen nicht so viele Frauen, wie wir erwartete hatten“, berichtet sie. Das habe jedoch zwei schwerwiegende Gründe. Zum einen hätten die von Gewalt Betroffenen keinen Zeitpunkt für eine Beratung oder gar die Flucht gefunden, weil in der Regel auch der Partner zu Hause war. Zum anderen hätten sie Angst, sich in Gemeinschaftsunterkünften wie dem Frauenhaus mit dem Corona-Virus anzustecken. Und das leider mit Recht, denn auch diese Einrichtungen hatte es mehrfach getroffen. „Wir standen ab März vorigen Jahres unter Quarantäne, da einige der Bewohner positiv getestet wurden. Das hieß, dass weder die Frauen noch die Kinder raus durften“, berichtet die Koordinatorin.

Hoher Aufwand für die Mitarbeiter

„Wir haben dann für sie die Einkäufe erledigt. Zudem mussten einige Strukturen verändert werden, unter anderem durften beratende Treffen nur im Freien stattfinden. Und innerhalb der Räumlichkeiten haben wir versucht, eine Quarantäneaufteilung zu organisieren“, sagt die Koordinatorin. Damit wurde der Aufwand für die Mitarbeiter noch höher. „Wir übernahmen die Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt, um Testtermine für die Frauen zu bekommen. Und alle Termine im Jobcenter mussten verschoben werden“. Mit der Zeit kippte die Stimmung in den Frauenhäusern. „Die Isolation machte viele traurig und unzufrieden. Zum Glück wurde die Quarantäne Anfang Mai wieder aufgehoben.“

TF: Zeitweiser Aufnahmestopp in den Frauenhäusern

Dass wegen Corona nicht mehr Betroffene als sonst untergebracht werden mussten, lag auch am Aufnahmestopp während der Quarantänezeiten. Dennoch habe sich der Beratungsbedarf per Telefon deutlich erhöht. „Wir hatten durch Corona spürbar mehr Fälle“, erzählt die Koordinatorin. Allerdings müsse man auch sagen, dass der Bedarf in den Wintermonaten generell höher sei. Durch die Pandemie gab es viele nicht alltägliche Situationen, die zusätzlich gestemmt werden mussten. Dazu zählte auch die Besorgung von Tests, Masken und Desinfektionsmitteln. „Durch den Mehraufwand an Bürokratie hatten wir weniger Zeit für die Frauen“, bedauert sie.

Frauenhäuser in Teltow-Fläming derzeit zu 50 Prozent ausgelastet

Derzeit sind beide Frauenhäuser Teltow-Flämings, die gemeinsam 33 Plätze zur Verfügung stellen, zu 50 Prozent belegt. Oft wird die Notunterkunft von den Frauen länger als gewollt bewohnt. „Das liegt an der derzeitigen Wohnungsmarktsituation. Die Betroffenen haben oftmals keine Chance, eine eigene Wohnung zu finden, die in ihren finanziellen Rahmen passt.“ In der Situation, in der sie sich befinden, ist eine Verschuldung das Letzte, was die Frauen brauchen. „Daher bleiben sie zwangsläufig bei uns, obwohl der Gang ins Frauenhaus nur eine Übergangslösung sein soll.“

Für betroffene Frauen, die physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind, die um ihr Leben und um das ihrer Kinder fürchten müssen, ist 24 Stunden am Tag (auch sonntags) ein Nottelefon geschaltet. Unter der Nummer 03371/63 32 91 werden sie umgehend beraten und erhalten Hilfe.

Von Iris Krüger