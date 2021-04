Ludwigsfelde/Luckenwalde

„Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu“, sagt Tim Hoffmann, Geschäftsführer des Strausberger Bildungs- und Sozialwerks. „Das merken wir an der steigenden Auslastung unserer Häuser.“ Zwei Frauenhäuser gibt es im Landkreis, eines in Ludwigsfelde und eines in Luckenwalde. Der Verein, den Hoffmann leitet, hat sie Ende 2019 übernommen – und sieht viel Handlungsbedarf.

„Die Zahl der aufgenommenen Frauen steigt seit fünf Jahren“, berichtet Hoffmann. Im Coronajahr kamen sogar noch mehr. Im ersten Lockdown seien die Zahlen zwar deutlich zurückgegangen, doch das wurde im restlichen Jahr schnell aufgeholt. „Zum Jahresende ist die Zahl der Aufnahmen in den beiden Frauenhäusern stetig angestiegen“, berichtet Koordinatorin Petra Sommer. Statt wie in den Jahren zuvor etwa 36 bis 44 suchten 2020 mehr als 50 Frauen mit fast 65 Kindern Schutz.

Kinder genauso traumatisiert wie Frauen

Etwa drei bis vier Monate lang sollen sie im Frauenhaus einen sicheren Zufluchtsort finden und in dieser Zeit mit den Mitarbeiterinnen eine neue Lebensstrategie erarbeiten. Das braucht Zeit und vor allem Ruhe. Doch für die Kinder fehlen meist Schul- und Kitaplätze in der Notlage. „Die Kinder, die zu uns kommen, sind oft mindestens genauso traumatisiert wie ihre Mütter“, berichtet die Koordinatorin. Doch weil Erzieher oder Kinderpsychologen in der offiziellen Leistungsbeschreibung nicht vorgesehen sind, fehlt dafür das Geld.

Umso wichtiger, dass sich Mütter und Kinder wenigstens im Zufluchtsort wohlfühlen. Doch da gibt es die nächsten Probleme: Obwohl Teltow-Fläming gleich zwei Frauenhäuser hat, reichen die Räume nicht aus. Laut Istanbul-Konvention müsste es 17 speziell für Familien eingerichtete Zimmer in TF geben – tatsächlich erfüllen das nur sechs der zwölf Zimmer in den beiden Einrichtungen. Weil die Bewohnerinnen oft wechseln und kleine Kinder mitbringen, muss das Inventar entsprechend oft ausgetauscht werden. Und dann noch Corona: „Die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und menschenwürdigen Quarantäne kann im Ernstfall nicht gewährleistet werden“, sagt Hoffmann.

Frauenhäuser brauchen Geld

Alle Problem, die der Träger der Frauenhäuser nennt, eint ihr Kern: Das Geld, um sie zu lösen, fehlt dem Strausberger Bildungs- und Sozialwerk. Hoffmann berichtet, dass eine sechsstellige Summe nötig wäre, um den gesamten Handlungsbedarf zu erfüllen.

Die Finanzierung der Frauenhäuser übernehmen zu rund zwei Dritteln das Land Brandenburg und der Landkreis, ein Drittel setzt sich aus dem Nutzungsentgelt, das die Frauen beitragen, aus Spenden und aus kommunalen Zuwendungen zusammen. Letztere waren 2020 im Vergleich zu 2019 allerdings um zehn Prozent zurückgegangen – was zu großen Teilen an der Entscheidung der Stadt Ludwigsfelde lag, ihre Fördersumme in Höhe von rund 20.000 Euro einzustellen.

Kommunen fördern Frauenhäuser freiwillig

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) begründete die Entscheidung damit, dass die Stadt 2020 die Mietkosten für das Grundstück übernommen habe. Tatsächlich folgte die Einstellung der hohen Fördersumme aber wohl auch daraus, dass Ludwigsfelde sich unzufrieden damit zeigte, dass andere Gemeinden in TF nichts zu den Frauenhäusern beitragen. Der Bürgermeister wiederholte mehrmals, sich darum bemühen zu wollen, dass der Landkreis die Förderung auf alle Kommunen verteilt.

Einige Kommunen zeigten sich von dieser Aussage jetzt überrascht. „Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow war von der Wiedergabe der Aussagen Herrn Igels etwas irritiert, da sie die Frauenhäuser im Landkreis seit 2008 mit einem jährlichen Betrag von etwa 4.000 Euro bezuschusst“, teilte Sprecher Wolfgang Huth mit. Auf MAZ-Nachfrage stellte sich heraus, dass auch Großbeeren, Zossen und Rangsdorf die Frauenhäuser mit Summen zwischen 1000 und 2000 Euro unterstützen. Auch die Gemeinden Nuthe-Urstromtal, Niedergörsdorf, das Amt Dahme/Mark und die Stadt Trebbin leisten ihren Beitrag.

Ludwigsfelde will gerechte Verteilung

„Auch mir ist zwischenzeitlich bekannt geworden, dass auch von anderen Gemeinden Zuschüsse an den Träger der Frauenhäuser gibt“, teilte Bürgermeister Igel auf Nachfrage mit. Unabhängig von dieser Zahlung „muss ich aber noch einmal darauf verweisen, dass diese keine solide Basis für die Zukunftsfähigkeit der Frauenhäuser sein kann.“ Aufgabenträger für die Einrichtung dieser Häuser sei der Landkreis. Trotz der Forderung nach einer gerechten Verteilung auf alle Kommunen des Landkreises hat Ludwigsfelde die Förderung von 20.000 Euro für das Jahr 2021 wieder aufgenommen.

Zahlen und Fakten In Ludwigsfelde bietet das Frauenhaus in fünf Zimmern Platz für je fünf Frauen und Kinder. In Luckenwalde bietet das Frauenhaus in sieben Zimmern Platz für sieben Frauen und bis zu 16 Kinder. 2020 suchten 53 Frauen in den beiden Einrichtungen Zuflucht. Das sind deutlich mehr als 2019 (36) und 2018 (44). Mehr als 30 Frauen konnten 2020 nicht in einem der beiden Frauenhäuser aufgenommen werden, zum Beispiel weil sie keinen negativen Coronatest vorweisen konnten. Jede zweite Frau bringt mindestens ein Kind mit ins Frauenhaus. 19 Prozent der Frauen kommen sogar mit drei oder mehr Kindern. 40 Prozent der Bewohnerinnen in den beiden Frauenhäusern kommen aus Teltow-Fläming. Weitere 23 Prozent aus Berlin. Jede dritte Frau lebt zwischen einem und sechs Monate lang im Frauenhaus. Acht Prozent aller Bewohnerinnen bleiben sogar bis zu einem Jahr lang. Pro Tag und Person kostet der Aufenthalt im Frauenhaus acht Euro.

Wie das Sozialamt des Landkreises mitteilte, richten sich die Beträge einiger Kommunen bereits nach einem Schlüssel. Grund ist, dass am Anfang der Frauenhaus-Initiative versucht wurde, eine gerechtere Beteiligung aller Kommunen zu erwirken, daher „wurde ein Beteiligungssatz von 30 Cent je Einwohnerin der Gemeinde vorgeschlagen“, so das Sozialamt. Eine Verpflichtung zur Zahlung dieses Betrages bestehe aber nicht.

Lesen Sie auch:

An der Finanzierung beteiligen sich daher nicht alle Kommunen. „Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass die Bereitstellung von Mitteln für freiwillige Leistungen besonders für finanzschwache Kommunen eine ungleich höhere Anstrengung bedeutet als für finanzstarke Kommunen“, so das Sozialamt. Eine Umlage auf alle Kommunen, wie es sich der Ludwigsfelder Bürgermeister wünscht, ist derzeit nicht in Aussicht.

Von Lisa Neugebauerund Victoria Barnack