Freibad Oehna wird gefüllt, Saisonstart unklar – Campingplatz öffnet

Oehna

Blitzeblanke Becken und kristallklares Wasser – im Freibad Oehna wurde in den letzten Wochen hart gearbeitet, um den gewohnten Zustand wiederherzustellen. Das Schwimmerbecken mit einem Volumen von 837 Kubikmetern, das Nichtschwimmerbecken mit 658 Kubikmetern und das Planschbecken mit 50 Kubikmetern waren am Mittwoch schon fast bis obenhin gefüllt.

Rechtlich gesehen öffnungsbereit

Wie Bauamtsleiter Ron Peterson berichtet, werde nun der Probebetrieb in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Technik rund läuft. „Wir werden die Anlage unter normalen Bedingungen, aber natürlich ohne Badegäste, testen“, erklärt er. Im Anschluss könne dann schon die Abnahme durch den Anlagenbauer sowie das Gesundheitsamt erfolgen. Rechtlich gesehen wäre das Freibad somit wie geplant öffnungsbereit.

Anzeige

Leer und frisch geputzt: Das Edelstahlbecken vor gut einer Woche. Quelle: Isabelle Richter

Weitere MAZ+ Artikel

Der Termin, an dem die ersten Badegäste tatsächlich anreisen dürfen, steht jedoch noch immer in den Sternen. Denn diese Entscheidung hat die Gemeinde Niedergördorf in Coronazeiten nicht mehr in der Hand. Immerhin darf aber der benachbarte Campinplatz „Flaeming Camping Oehna“ schon Ende der Woche Besucher empfangen. Wie Campingplatz-Betreiberin Sabine Montag berichtet, stehen die Tore ab Freitag wieder offen.

Selbstversorgung auf dem Campingplatz

Zunächst jedoch „nur für Wohnmobile und Wohnwagen mit eigener Sanitärausstattung“, so die Betreiberin. Ab dem 25. Mai seien zudem das Campen mit Zelt und Übernachtungen in den Blockhütten wieder möglich.

Für die Nutzung der sanitären Anlagen gelten dann jedoch die allgemeinen Hygienebestimmungen. „Wir haben uns beim Landkreis informiert und alles vorbereitet“, erzählt Sabine Montag. Weil die Hygiene nun mehr Zeit erfordere, müsse man vorerst jedoch das Angebot von Essen und Getränken verzichten. Beides zu managen, schaffen Sabine Montag und ihr Mann Bernd nicht. Dennoch sind sie erst einmal froh, dass sie endlich wieder ein wenig zur Normalität zurückkehren können.

Lesen Sie auch:

Von Isabelle Richter