Oehna

Gefühlt war die Freibadsaison in Oehna gerade erst gestartet – nun ist der Badespaß für dieses Jahr schon wieder vorbei. Nach 81 Tagen Badebetrieb feierte die Gemeinde Niedergörsdorf am Montag den Abschluss der Freibadsaison 2020. Hauptamtsleiterin Andrea Schütze nutzte die Chance, um sich in diesem Rahmen noch einmal persönlich beim kompletten Team zu bedanken. Neben Schwimmmeisterin Elke Werner sorgten fünf Gemeindearbeiter, sieben Kassierer, zwei Rettungsschwimmer sowie die Mitarbeiter der Verwaltung mit viel Mühe dafür, es den Gästen trotz der vielen Coronaregeln so angenehm wie möglich zu machen.

Verwaltung zufrieden mit Einnahmen

„Jeder einzelne hat alles dafür getan, dass die Saison so gut verlaufen ist“, so Schütze. Wie die Hauptamtsleiterin am Montag stolz verkündete, wurde das Freibad in den vergangenen zweieinhalb Monaten von insgesamt 9122 Gästen besucht. Darunter 718 Gäste vom benachbarten Campingplatz. Bis zum 25. August wurden dadurch 18.605 Euro eingenommen. „Das ist für die Zeit ein super Ergebnis“, erklärte Andrea Schütze zufrieden.

Für die Hauptamtsleiterin und viele Einwohner trägt das Freibad Oehna zur guten Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Niedergörsdorf bei. Und auch Gäste von außerhalb schätzen das idyllisch gelegene Bad im Fläming. Laut Schwimmmeisterin Elke Werner hatte ein Berliner Gast schon viele Bäder in der Umgebung besucht und ihr verraten, dass das Freibad Oehna sein Favorit ist.

Positives Fazit von Freibad und Campingplatz

Auch Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) fiel bei der Wiedereröffnung am 12. Juni ein Stein vom Herzen. Der Chlorgasunfall im Vorjahr war für die Gemeinde ein Schock. Darüber hinaus musste Niedergörsdorf auch um den beliebten Campingplatz bangen. Denn Betreiberin Sabine Montag brachen durch die Schließung des Bades viele Einnahmen weg. Ob sie die Existenz des Campingplatzes noch retten kann, war lange ungewiss. Inzwischen sieht sie wieder optimistisch in die Zukunft. Viele Stammgäste haben sie in den vergangenen Monaten unterstützt und ihren Aufenthalt verlängert.

Wegen der Coronapandemie war auch dem Freibad-Team lange Zeit nicht klar, wie die Saison 2020 aussehen wird. Nur wenige Wochen nach der Wiedereröffnung konnte Elke Werner jedoch ein erstes positives Fazit ziehen. Viele Gäste kamen ins Bad und hatten sich schnell mit den neuen Regeln arrangiert. Zudem wurden trotz der kurzen Saison insgesamt 111 Schwimmabzeichen abgelegt.

Seepferdchen für 57-jährigen Kiosk-Betreiber

Eine finale Urkunde inklusive Aufnäher durfte Elke Werner sogar noch am Montag übergeben. Kiosk-Betreiber Andreas Schubert nahm die Herausforderung an und trat zum Seepferdchen an. Unter den strengen Augen der Schwimmmeisterin musste der 57-Jährige seine Schwimm- und Tauchfähigkeiten unter Beweis stellen. Dass die Stimmung Freibad Oehna immer ausgelassen ist, liegt nicht zuletzt an Elke Werner. Die 60-Jährige ist für jeden Spaß zu haben und gerade deshalb bei den Gästen so beliebt. Ines Göricke nutzt das Bad regelmäßig mit ihren Enkelkindern. Sie bedankte sich am Montag für die schöne Zeit im Freibad Oehna. Von den freundlichen Kassierern bis hin zu den fleißigen Gemeindearbeitern im Hintergrund gab es von ihr ein positives Feedback. Elke Werner sei zudem eine besonders gute Gastgeberin mit der nötigen Kompetenz. „Sie spricht auch mal ein ernstes Wort – aber immer liebevoll“, so Ines Göricke über die Schwimmmeisterin.

Andreas Schubert musste am letzten Tag beweisen, dass er nicht nur am Kiosk, sondern auch im Wasser eine gute Figur macht. Quelle: Isabelle Richter

Gemeinde blickt mit Zuversicht auf Saison 2021

In den kommenden 14 Tagen wird das Freibad nun winterfest gemacht. Laut Elke Werner müssen dazu das Wasser abgesenkt und alle Filter gespült werden. Darüber hinaus werde unter anderem das Chlorgas abgeklemmt.

Ob die Saison im Frühjahr 2021 wieder ganz normal und ohne spezielle Regeln starten kann, bleibt abzuwarten. Für die Gemeinde Niedergörsdorf gibt es jedoch vorerst keinen Grund zur Sorge. Laut Andrea Schütze habe man in den vergangenen zwei Jahren schließlich gemerkt, dass man mit einem guten Team auch die größten Hürden meistern kann.

Von Isabelle Richter