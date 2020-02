Sanierung im Freibad Oehna gestartet

Oehna

In etwa drei Monaten soll das Freibad Oehna wieder für Besucher öffnen. Damit dieser Zeitplan eingehalten werden kann, hatte die Gemeinde Niedergörsdorf in den vergangenen Monaten mit Hochdruck darauf hingearbeitet, dass die Sanierungsarbeiten pünktlich beginnen können. Ron Peterson – in der Verwaltung zuständig für Hoch- und Tiefbau, Instandsetzung und Sanierung – hat die umfangreiche Maßnahme vorbereitet. Zum aktuellen Stand erklärt er: „Die Firma hat damit begonnen, das Technikgebäude auszuräumen.“

Aufgrund des Chlorgasunfalls im vergangenen Frühjahr muss der Raum komplett entkernt werden. Die darin befindliche Technik war durch die entstandene Salzsäure stark beschädigt worden.

Ende 2019 hatte die Gemeinde Gewissheit

Am Morgen des 24. Mai 2019 wurden Polizei und Rettungskräfte zum Freibad nach Oehna gerufen. Das Bad war bis dato noch nicht geöffnet. Aus damals noch unbekannten Gründen war ein Leck an einer Chlorgasflasche aufgetreten. Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht an den Atemwegen verletzt – konnte aber nach einen kurzen Krankenhausaufenthalt wieder entlassen werden. Die Polizei nahm damals eine Anzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung auf.

Das Technikgebäude wird derzeit beräumt. Quelle: Isabelle Richter

Ende des vergangenen Jahres stellte ein Gutachter abschließend fest, dass die entsprechenden Ventile durch Korrosion kaputt gegangen waren. Die Gemeinde Niedergörsdorf trägt damit keine Schuld am Unfall. Der Großteil des verursachten Schadens wird von der Versicherung übernommen. Darüber hinaus hatte die Gemeinde Fördermittel zum Wiederaufbau der Technik beantragt. Der Zuwendungsbescheid flatterte noch im Dezember ins Haus.

Verwaltung entschied sich für Komplettsanierung

Um die Wiederholung eines solchen Unfalls zu vermeiden und das Freibad guten Gewissens wiedereröffnen zu können, entschied die Verwaltung nach Rücksprache mit einem Experten, das Freibad in der Saison 2019 komplett zu schließen und die zum Teil veraltete Technik mit Hilfe einer umfangreichen Sanierung auf den neuesten Stand zu bringen.

Ein weiterer Vorteil: Durch die neue Technik könne die Gemeinde künftig Energiekosten sparen. Anfang Juli erklärte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft), dass die Stromkosten bisher bei rund 6000 Euro monatlich lagen. Die Sanierung würde diese Kosten noch einmal spürbar mindern.

Technik voraussichtlich Mitte April wieder betriebsbereit

Die Vergabe zum Neubau sowie der Instandsetzung der Wasseraufbereitungstechnik erfolgte Ende Januar im Hauptausschuss. Die Großbeerener Firma Michael Sous erhielt den Auftrag in Höhe von rund 187 500 Euro. Laut Peterson sei die neue Technik bereits bestellt. Die noch nutzbaren Pumpen würden zudem „eingeschickt und generalüberholt“, so Peterson weiter.

Sollten die Witterungsbedingungen so bleiben wie bisher, könne die Technik bis Mitte April wiederhergestellt sein. Im Anschluss müssten dann nur noch die Becken neu befüllt und das Wasser aufbereitet werden. „Wir planen die Freibadsaison wie immer um Himmelfahrt herum zu eröffnen“, so Ron Peterson zum derzeitigen Plan.

Über 23 000 Besucher in der Freibadsaison 2018

Neben dem Neubau und der Instandsetzung der Wasseraufbereitungstechnik seien zudem noch Dachdeckerarbeiten sowie ein neuer Fassadenanstrich und Pflasterarbeiten im Außenbereich geplant. Diese können jedoch auch während der laufenden Saison erledigt werden.

Im Jahr 2018 zählte das Freibad Oehna insgesamt 23 099 Besucher. Stolze 151 Mal legten Kinder und junge Erwachsene von Mai bis Ende August eine Schwimmstufe im Freibad Oehna ab. Darüber hinaus brachten die Eintrittsgelder 44 500 Euro ein und deckten damit fast die Betriebskosten über 47 800 Euro.

Auch der benachbarte Camping-Platz profitiert jährlich von der Eröffnung des Freibades. Durch die Schließung im vergangenen Jahr mussten die Betreiber erhebliche Einbußen hinnehmen. Dass die Sanierungsarbeiten pünktlich begonnen haben, durfte auch für sie eine Erleichterung sein.

Von Isabelle Richter