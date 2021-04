Oehna

Im Freibad Oehna laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart derzeit auf Hochtouren. Geplant ist die Eröffnung am 24. Mai. Allerdings nur, wenn die Inzidenz bis dahin unter 100 liegt. Zudem ist die Besucheranzahl wieder begrenzt und es gelten zunächst ähnliche Regeln, wie im vergangenen Jahr.

Edelstahlbecken bereits geschrubbt

In den kommenden Tagen wird das Wasser schon in die Becken gelassen. Denn dann dauert es noch etwa zwei Wochen, bis sie voll sind und das Wasser für die Eröffnung aufbereitet werden kann. Zuvor waren die Edelstahlbecken wie jedes Jahr gründlich geschrubbt worden.

Elke Werner ist schon seit Wochen vor Ort, um das Freibad für den Saisonstart herzurichten. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie seit März von Sven Knappe. Der 39-Jährige ist seit einem Monat bei der Gemeinde Niedergörsdorf angestellt und lässt sich in den kommenden zwei Jahren ebenfalls zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ausbilden. Damit ist die Nachfolge im Freibad Oehna gesichert. Denn auch, wenn Elke Werner für ihre Arbeit im Freibad brennt, ist die Rente mit 61 Jahren nicht mehr weit.

Sven Knappe ist in der Gemeinde Niedergörsdorf zu Hause. Er ist in Bochow aufgewachsen und wohnt aktuell in Zellendorf. Eigentlich kommt der 39-Jährige beruflich aus einer ganz anderen Ecke. Denn er ist ausgebildeter Immobilienkaufmann. Knappe war in den vergangenen drei Jahren Leiter des Bestandsmanagements bei der Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“. Zuvor hatte er nach seinem Wehrdienst 16 Jahre lang in einem großen Berliner Immobilienunternehmen gearbeitet. Im vergangenen Jahr kam dann der Wendepunkt. Statt der Arbeit in der Wohnungswirtschaft rückte das Interesse am Freibad plötzlich mehr in den Fokus.

Knappe will Schwimmunterricht für Kinder sichern

„Durch meine Tätigkeit am Beckenrand habe ich noch mal einen ganz anderen Einblick bekommen, den der Badegast nicht hat“, erzählt der Zellendorfer. Im Jahr 2018 startete Sven Knappe seine Ausbildung zum Rettungsschwimmer. Nach der ausgefallenen Saison im Jahr 2019 war der 39-Jährige dann 2020 im Freibad Oehna als Rettungsschwimmer tätig und beeindruckt davon, wie vielseitig der Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe eigentlich ist. „Ich habe gemerkt, dass noch viel mehr dazugehört“, erzählt er.

So sieht das Freibad in gut zwei Wochen wieder aus. Dann werden die Becken vollständig mit Wasser gefüllt sein. Quelle: Isabelle Richter

Die komplexe Technik und der Umgang mit Chemikalien zur Wasseraufbereitung habe sein Interesse geweckt. Außerdem hat Sven Knappe einen besonderen Bezug zum Freibad Oehna. „Ich habe hier selber schwimmen gelernt“, sagt er. Das möchte er auch dem Niedergörsdorfer Nachwuchs in Zukunft bieten. „Der pädagogische Teil, dass man kleinen Kindern das Schwimmen beibringt, war für mich eine der größten Antriebsfedern“, so der 39-Jährige, der selbst Vater ist. Sven Knappe hat das goldene Schwimmabzeichen und ist auch in seiner Freizeit sportlich unterwegs. So hält er sich etwa mit Triathlon fit. Dass die sportliche Betätigung ein geforderter Teil seiner Ausbildung ist, kommt ihm ebenfalls entgegen. Hinzu käme das Arbeiten mit Menschen – das habe er schon in der Immobilienbranche gemocht.

Gemeinde bietet langfristige Perspektive

Für die Wintermonate gebe es eine Kooperation mit der Fläming-Therme in Luckenwalde, erklärt er. Außerdem könne er dann auch verwaltungstechnische Aufgaben für den Bereich Bäderbetrieb erledigen. Auch im Bereich Finanzbuchhaltung hat Sven Knappe gute Kenntnisse. Die Gemeinde Niedergörsdorf hat erkannt, dass man mit der Ausschreibung von Saisonkräften niemanden langfristig bindet. Diese Perspektive vom Arbeitgeber war auch für Sven Knappe ein entscheidendes Argument. „Als Saisonkraft hätte ich es auch nicht gemacht“, erklärt er „aber so war die Chance da und ich dachte, die kriege ich kein zweites Mal.“

Geschult zum Ausbilder

Der 39-Jährige ist sich sicher, dass er der Gemeinde lange erhalten bleibt und will auch später selbst für Nachwuchs sorgen. An einer Ausbilderschulung habe er schon teilgenommen. An das Arbeiten im Freien muss sich Sven Knappe dagegen noch gewöhnen. Denn das hat so seine Tücken. „Ich habe schon gelernt, dass man, auch wenn man morgens das Auto kratzen muss, die Sonnencreme nicht vergessen darf“, erzählt er und lacht. Auch Elke Werner freut sich auf die Saison mit ihrem neuen Kollegen. „Zu zweit macht es noch mehr Spaß“, sagt sie. Die 61-Jährige ist überzeugt davon, dass Sven Knappe ein guter Nachfolger für das Freibad ist. „Es ist schön, dass die Zukunft abgesichert ist und man weiß, es kommt in gute Hände“, so Elke Werner. Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass auch die Saison in Oehna dieses Mal pünktlich starten kann.

Von Isabelle Richter