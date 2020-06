Dahme

Deutlich später als in den Vorjahren, aber noch rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien öffneten sich zu Wochenbeginn auch die Tore der Freibäder in Dahme und Wahlsdorf, die beide zur Stadt Dahme gehören. Nach Oehna und Jüterbog, wo sich Badelustige bereits seit knapp zwei Wochen in die Fluten stürzen können, haben damit nun alle vier Freibäder im südlichsten Zipfel des Landkreises geöffnet.

Das Sprungbecken ist in einer Nische des Schwimmerbeckens untergebracht. Quelle: Uwe Klemens

Ab dem heutigen Mittwoch bis zum letzten Ferientag sind beide Bäder an sieben Tagen in der Woche von 10 bis 20 Uhr geöffnet. „Am Dienstag standen die ersten Jugendlichen, die keine Schule mehr hatten, bereits zweieinhalb Stunden vor der Öffnung vor dem Tor, weil sie nicht wussten, dass wir außerhalb der Ferien erst um 13 Uhr öffnen“, schildert Bad-Mitarbeiter Peter Losch den Andrang. Mehr als 80 Badegäste taten es am Montag Dahmes Ortsvorsteher Marco Dastig nach, der sich nach der offiziellen Eröffnung als einer der ersten ins Wasser traute.

Doppelter Grund zur Freude

Froh über den Beginn der Bad-Saison zeigte sich in einer kleinen Ansprache auch Dahmes Amtsdirektor David Kaluza. Denn nicht nur das Bangen, ob die Bäder wegen der Coronakrise überhaupt öffnen dürfen, ist damit vorüber, sondern auch die in fast allen Bädern immer schwierige Frage nach ausreichendem Personal konnte rechtzeitig gelöst werden. Die Suche nach einem weiteren Rettungsschwimmer war erfolgreich. Ein weiterer Bäder-Fachangestellter wurde von seinem Arbeitgeber, den Spreewelten in Lübbenau, freigestellt und wird das für Dahme und Wahlsdorf zuständige Team während der Ferienzeit verstärken.

Vor allem mit Blick auf die auch in den Freibädern auch weiterhin geltenden Abstandsregeln, auf deren Einhaltung die Mitarbeiter achten müssen, ist diese Unterstützung ein Glücksfall.

Von Uwe Klemens