Jüterbog/Oehna/Dahme

Pünktlich zum Wochenende haben in der Region die Freibäder wieder geöffnet. Noch bis vor wenigen Tagen war nicht klar, wann genau die Saison 2021 starten kann. In Jüterbog gab es bereits am Donnerstag grünes Licht für die Besucher – ebenso wie in den Freibädern Dahme und Wahlsdorf. Der überraschende Start wurde dort besonders zelebriert. Für die ersten 50 Kinder in Dahme gab es freien Einritt – in Wahlsdorf für die ersten 25. Gesponsert wurde dieser durch den ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt Dahme, Thomas Willweber.

Im Freibad Oehna werden die Türen am Samstag um 10 Uhr öffnen. Wie Hauptamtsleiterin Andrea Schütze berichtet, soll der Tag in einem ganz besonderen Licht stehen. Denn auch im Kulturzentrum „Das Haus“ wartet am Nachmittag mit dem Besuch von Gregor Gysi die erste Veranstaltung seit Monaten. „Meine Kollegen haben schon gescherzt, wenn die Lesung für Herrn Gysi sehr hitzig war, ob ich ihn danach noch ins Freibad einlade“, so Schütze.

Das Freibad Oehna eröffnet die Saison 2021 am Samstag um 10 Uhr. Quelle: Isabelle Richter

Gute Stimmung herrscht in den Freibädern auch deswegen, weil die Regeln dieses Mal nicht so kompliziert sind, wie noch im vergangenen Jahr. Aktuell sind unter freiem Himmel wieder bis zu 500 Besucher gleichzeitig erlaubt. Je nach Wetterlage könnte es sein, dass Badegäste auch mal warten müssen. Denn die Abstands- und Hygieneregeln gelten nach wie vor. Wie Knut Werner weiß, kann das schon mal bei Temperaturen um die 30 Grad der Fall sein. Denn in Jüterbog sind im Normalfall bis zu 1.000 Gäste gleichzeitig im Freibad. Erleichtert ist der Badleiter trotzdem. Denn eine Zeitfensterregelung wie in 2020 gibt es nicht mehr. Auch eine Masken- oder Testpflicht herrscht in den Freibädern nicht. Zudem werden in diesem Jahr wieder Dauer- und Monatskarten verkauft. Die Umkleiden und Duschen im Innenraum bleiben in den Freibädern geschlossen. Alternativ können die Außenumkleiden und -duschen genutzt werden.

Badleiter beobachtete gefährlichen Trend

Knut Werner ist froh, dass dieses Jahr vieles einfacher ist. „Durch die vielen Regeln im letzten Jahr hat sich leider der Trend entwickelt, dass viele lieber an freien Badegewässern schwimmen waren“, so der Badleiter. „Dort sind die Leute aber unbeaufsichtigt. Gerade mit Kindern kann das gefährlich werden.“ Um die Jüngsten vor solchen Situationen zu schützen, sind im Freibad bereits die ersten Schwimmkurse für die Kitas gestartet. Auch Schüler sind jetzt wieder regelmäßig im Bad. Hinzugekommen sind in diesem Jahr außerdem neue Spielgeräte. Zwei Federwipptiere und ein Schwebebalken wurden von treuen Freibadfans gespendet, die regelmäßig zum Frühschwimmen kommen. Über solche Stammgäste kann man sich laut Knut Werner nur glücklich schätzen. Mit Fördergeldern konnten auch ein Drehkarussell, eine Nestschaukel und ein Trampolin für den Spielplatz angeschafft werden.

Dank treuer Stammgäste und einer Förderung gibt es auf Spielplatz im Freibad Jüterbog neue Geräte. Quelle: Isabelle Richter

Der erste Schritt in Richtung Normalität scheint gemacht. Und es könnte noch besser werden. „Wir hatten ja sonst immer viele Abschlussfeste der Schulklassen. Da gab es jetzt schon die ersten Anfragen“, berichtet Knut Werner. Der Badleiter und sein Team sind glücklich über den gelungenen Start in die Saison 2021. Einziges Manko: Ein weiterer Rettungsschwimmer wäre ideal. Die sind momentan aber noch rar, weil viele bislang kaum trainieren und die alle zwei Jahre geforderte Wiederholungsprüfung noch nicht ableisten konnten. Aktuell ist das Team in Jüterbog noch zu dritt. Zudem ist der Imbiss noch nicht geöffnet, weil das Personal der Gaststätte Fuchsbau gerade knapp ist. Der Jüterboger Badleiter hofft aber, dass auch diese Nachwehen der Pandemie bald Geschichte sind. „Wir sind glücklich über die Lockerungen im Zivilen, aber auch im Beruflichen“, so Knut Werner im Namen des Freibad-Teams. „Die Ängste, dass wir nicht öffnen können, waren schon sehr groß.“

Von Isabelle Richter