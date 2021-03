Ludwigsfelde

An insgesamt 77 Standorten in Teltow-Fläming gib es nun kostenfrei nutzbare Wlan-Hotspots, die das Land Brandenburg finanziert. Die Hotspots sind Bestandteil von mehr als 1200 öffentlichen Wlan-Hotspots, die seit Sommer 2019 in ganz Brandenburg installiert wurden.

Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es kostenfrei nutzbare Wlan-Hotspots nun beispielsweise am Bahnhof Trebbin, am Strandbad Klausdorf, am Gemeindezentrum Thyrow, an den Rathäusern von Großbeeren, Trebbin, Nuthe-Urstromtal und Am Mellensee sowie an den Dorfgemeinschaftshäusern in Dobbrikow, Heinersdorf, Diedersdorf, Kleinbeeren und an diversen Sportstätten.

Die Landesregierung zahlt für die Wlan-Hotspots in den kommenden fünf Jahren insgesamt etwa fünf Millionen Euro. An jedem Standort wird mit Unterstützung der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH die landesweite Software „Mein Brandenburg“ hinterlegt. Darüber erhalten die Nutzerinnen und Nutzer nach der Einwahl ins WLAN Informationen zu Freizeitangeboten und Veranstaltungen in der Umgebung. Der Zugang ist sicher und ohne die Eingabe persönlicher Daten möglich. Alle mit Landesmitteln geförderten und kostenfrei zugänglichen öffentlichen Wlan-Hotspots finden Sie unter https://brandenburgwlan.de/

Von Udo Böhlefeld