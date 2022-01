Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Jede Woche stellt die MAZ Kameradinnen und Kameraden einer Ortsfeuerwehr aus Teltow-Fläming oder Dahme-Spreewald vor. Neben dem Besuch der Brandschutztruppe steht dabei auch stets ein Interview mit einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Plan. Und wir blicken in Gerätehäuser, auf den Fuhrpark oder in eine Abteilung der Wehr. Hier finden Sie alle bisher erschienenen Artikel und Orte im Überblick:

Freiwillige Feuerwehr Ahrensdorf

Ein Schmuckstück der Feuerwehr Ahrensdorf Quelle: Conrad Wilitzki

Der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensdorf ist Heimatverbundenheit besonders wichtig. Gemeinsam fahren die Kameradinnen und Kameraden zu Einsätzen von Ahrensdorf bis nach Rangsdorf bis Rangsdorf sowie das Dreieck Nuthetal.

Freiwillige Feuerwehr Dahlewitz

Die Giebelfront des 1997/98 durch die damals selbständige Gemeinde Dahlewitz und mit Spenderhilfe erbauten Feuerwehrhauses Quelle: Andrea von Fournier

Die Freiwillige Feuerwehr in Dahlewitz um Ortswehrführer Helmar Lippitz ist nicht nur für ihren Ort sondern auch für die B 96 bis zur Autobahnauffahrt zuständig. Außerdem betreuen die Kameraden üblicherweise das Knutfest und das Walpurgis-Feuer in Dahlewitz.

Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf

Die Einsatzfahrzeuge der Friedersdorfer Ortswehr im neuen Gerätehaus. Quelle: Franziska Mohr

Dank der „Löschwürmer“ hat die Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf kaum Nachwuchssorgen und eine starken Jugendwehr. Ebenfalls die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Arbeitgebern funktioniere gut. Mit einem „Verhüterli“ fürs Gerätehaus erlangte die Wehr allerdings auch traurige Berühmtheit.

Freiwillige Feuerwehr Großbeeren

Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Großbeeren. Quelle: Conrad Wilitzki

Die Freiwillige Feuerwehr Großbeeren wächst immer weiter. Inzwischen zählt sie so viele Kameradinnen und Kameraden und auch Fahrzeuge, dass sie ein neues Gebäude benötigt.

Freiwillige Feuerwehr Groß Köris

Die Mitglieder der Feuerwehr Groß Köris. Quelle: Franziska Mohr

Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Groß Köris sind noch jung. Zwei Drittel der 33 aktiven Einsatzkräfte kommen aus der eigenen Jugendfeuerwehr. Mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren ist es eine junge Truppe. Doch der Platz im Gerätehaus wird langsam eng.

Freiwillige Feuerwehr Holbeck

Ein Teil der Holbecker Feuerwehrkameraden bei einer Fortbildung. Quelle: Iris Krüger

Es ist der ganze Stolz der Mannschaft: Das neue Feuerwehrhaus der Holbecker. Rot leuchtend steht es für jedermann sichtbar direkt an der L 73. Das alte Gebäude aus den 1930er Jahren entsprach schon lange nicht mehr den Anforderungen.

Freiwillige Feuerwehr Groß Machnow

Feuerwehrwache in Groß Machnow. Quelle: Andrea von Fournier

Die Groß Machnower Kameraden der Feuerwehr bergen, löschen, feiern und halten vor allem zusammen. Fahrzeuge oder Löschgerät aus vergangener Zeit besitzt die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr- ihr ganzer Stolz ist derzeit das Einsatzfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20.

Freiwillige Feuerwehr Mahlow

Mitglieder der Feuerwehr Mahlow. Quelle: Conrad Wilitzki

Die Freiwillige Feuerwehr Mahlow wurde im Jahr 2021 100 Jahre alt. Sie hat eine gut gefüllte Fahrzeughalle. Neben Löschfahrzeugen und „Allroundern“ gibt es auch Transportwagen und vieles mehr. Für besondere Fälle gibt es spezielles Werkzeug.

Freiwillige Feuerwehr Miersdorf

Die Mitglieder der Miersdorfer Alters- und Ehrenabteilung sind stolz auf ihre wieder voll funktionsfähige Koebe Lafette von 1911. Quelle: Franziska Mohr/FFW Miersdorf

„Glücklicherweise verfügen wir mit insgesamt 76 Kameraden für all unsere Hilfeleistungen über ausreichend Personal“, betont der Leiter des Miersdorfer Löschzuges, Jan Grams-Winter. Elf Mitglieder der Jugendfeuerwehr konnten demnach in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Miersdorf übernommen werden.

Freiwillige Feuerwehr Prieros

Die Feuerwehr Prieros ist ihrer Geschichte eng verbunden. Quelle: Franziska Mohr

Die Freiwillige Feuerwehr Prieros ist mit einem modernen Gerätehaus und Jugendklub gut ausgestattet. Zusätzliche Verstärkung kommt aus der Jugendfeuerwehr und durch Quereinsteiger.

Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf

Einsatz für die Rangsdorfer Feuerwehr: Vollbrand eines Einfamilienhauses. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Rangsdorf freut sich über großen Zuspruch. Zuständig für die Ortsgebiete Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz sind fast 50 Kameraden. Auf dem Autobahnabschnitt Rangsdorf-Genshagen sowie am Rangsdorf-Schönefelder Kreuz werden sie bei Unfällen aktiv.

Freiwillige Feuerwehr Senzig

Ein historisches Schmuckstück an der Feuerwache in Senzig Quelle: Franziska Mohr

In den letzten Jahren häufen sich Große Sturm- und Starkregeneinsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr in Senzig. Nun wurde die technische Ausstattung der Ortswehr weiter verbessert. Am neuen Gerätehaus bekommt aber auch ein historisches Stück einen Ehrenplatz

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freiwillige Feuerwehr Sperenberg

Zum Teil mit Tränen in den Augen inspizierten Jung und Alt der Feuerwehren aus der Gemeinde am Mellensee das neue Fahrzeug der Sperenberger. Quelle: Udo Böhlefeld

Erste Aufzeichnungen über die Feuerwehr Sperenberg stammen aus dem Jahr 1921, ältere Dokumente in der Heimatstube Sperenberg legen eine frühere Gründung nahe. Zum Empfang des neuen, rund 430.000 Euro teuren Hilfeleistungsfahrzeuges war ganz Sperenberg auf den Beinen. Jugend- und Nachbarfeuerwehren standen oder fuhren Spalier.

Freiwillige Feuerwehr Teupitz

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr machen sich mit der technischen Ausrüstung vertraut. Quelle: Bjoern Richly

In der Freiwilligen Feuerwehr Teupitz sind ganze Familien aktiv. In der letzten Zeit hab es viele Alarmierungen wegen technischer Hilfeleistungen. 2022 will die Teupitzer Jugendfeuerwehr ihr dreijähriges Bestehen mit der Ausrichtung des Kreispokallaufs krönen.

Freiwillige Feuerwehr Trebbin

Ausfahrt des Fuhrparks der Trebbiner Feuerwehr. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Trebbin

140 Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr Trebbin bereits – das ist ein Grund zum Feiern für die Kameradinnen und Kameraden. Passend dazu wurde auch das Gerätehaus 2021 eingeweiht.

Freiwillige Feuerwehr Waßmannsdorf

Das Gerätehaus der Waßmannsdorfer Feuerwehr. Quelle: Franziska Mohr

Die Waßmannsdorfer Ortsfeuerwehr muss etwa 100 mal pro Jahr ausrücken. Ein umfangreicher Autobahnabschnitt mit zwei Tunneln gehört auch zum Zuständigkeitsbereich. Die Ortswehren der Gemeinde Schönefeld sind beim Nachwuchs gut aufgestellt. In Waßmannsdorf und Rotberg gibt es Kinderfeuerwehren für Mädchen und Jungen ab fünfeinhalb Jahren.

Freiwillige Feuerwehr Wildau

Die Wildauer Jugendfeuerwehr trainiert für das Ablegen der Leistungsspange. Quelle: Franziska Mohr

Die Freiwillige Feuerwehr Wildau ist technisch gut aufgestellt, sie bräuchte aber mehr Mitglieder. 50 Einsätzkräfte gibt es, 75 müssten es eigentlich sein. Denn die Aufgaben mit dem A-10-Center, der TH Wildau und den vielen Firmen in der Stadt sind groß.

Interview mit Nachwuchs-Feuerwehrfrau Jasmin Berger

Freiwillige Feuerwehr Wünsdorf

Feuerwehrwache in Wünsdorf Quelle: Andrea von Fournier

Die Feuerwehr in Wünsdorf gibt es seit 1925, doch so jung und so modern wie heute war sie bestimmt noch nie. Etwa 30 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Kameraden.

Freiwillige Feuerwehr Zeesen

Die Truppe der Freiwilligen Feuerwehr Zeesen Quelle: FF Zeesen

Bis zu 140 Einsätze fährt die Freiwillige Feuerwehr in Zeesen jedes Jahr – und das ehrenamtlich neben Beruf und Familie. Bei großen Waldbränden wie in der Lieberoser Heide sowie rund um Trebbin sind die Zeesener Feuerwehrmänner und -frauen ständig gefragt.

Von MAZonline