Freiwillige organisieren Einkaufshilfe für Corona-Risikogruppen

Luckenwalde/Dahme

„Mit der Corona-Pandemie wird sich zeigen, in welcher Gesellschaft wir leben“, sagt Juliane Kirchhoff. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Bernd Weiß und den gemeinsamen Bekannten Rico Opitz und Oliver Donath hat die Dahmenserin am vergangenen Wochenende die „Dahmer Nachbarschaftshilfe“ ins Leben gerufen. Die Helfer wollen in der jetzigen Phase jeden unterstützen, der in seiner Mobilität eingeschränkt ist oder zu einer Risikogruppe gehört und deshalb beim Einkauf von Lebensmitteln oder beim Gang zur Apotheke auf die Hilfe anderer angewiesen ist.

Idee fand schnell großen Anklang

Angetan von der Idee und voller Tatendrang, sagten auch die anderen zu. Bereits wenige Stunden später war eine entsprechende Facebook-Seite im Netz und auf der Webseite der Stadt und der Feuerwehr verlinkt. „Die Seite soll uns nicht nur dabei helfen, dass Hilfebedürftige mit uns in Kontakt treten können, sondern es auch dem Gedankenaustausch darüber, wie sich in der jetzigen Situation Hilfe organisieren lässt und wie wir Helfer selbst uns vor dem Virus schützen können, zum Beispiel bei der Geldübergabe“, sagt Kirchhoff. Derzeit beteiligen sich 30 Gruppenmitglieder am Chat, zehn davon haben bereits zugesagt, sich, sobald sich die ersten Hilfebedürftigen melden, aktiv mitzuarbeiten.

5000 Flyer haben Kirchhoff und Weiß, die eine gemeinsame Werbemittel-Firma betreiben, in Auftrag gegeben und aus eigener Tasche finanziert. Bereits an den zurückliegenden beiden Tagen haben die Initiatoren Briefkasten-Zettel eingeworfen und Abreiß-Zettel mit ihrer Kontaktnummer in Apotheke, Arzt- und Zahnarzt-Praxen und Geschäften angebracht. Die Plakate sollen nicht nur in der Stadt, sondern auch in den umliegenden Dörfern aufgehängt werden, dort also, wo es um Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung besonders schlecht bestellt ist.

Sobald der erste Hilferuf kommt, geht’s los

„Sobald der erste Hilferuf kommt, fangen wir an“, sagt Oliver Donath. Nach der telefonischen Abklärung der Hilfsbedürftigkeit schreibt der Anrufer einen Einkaufszettel, den er am Briefkasten befestigt. Der Helfer fotografiert die Liste und stellt den Einkauf später vor die Tür. Das Geld kommt eingetütet für acht Tage in Quarantäne, also so lange, bis daran haftende Viren abgestorben sind. Hilfesuchende und Helfer können sich unter 035451/948878 melden.

Auch Entertainer Annemarie Finkel aus Luckenwalde will in den kommenden Wochen nicht die Hände in den Schoß legen, auch wenn er derzeit nicht auf Tour gehen kann. Das Sonntagstanzcafé bleibt geschlossen und im Golden Gate wurde die gastronomische Versorgung eingestellt, so dass im Moment nichts anderes bleibt, als abzuwarten. Gemeinsam mit Freunden wurde am Montagabend entschieden, eine kostenfreie Nachbarschaftshilfe für den Kiez rund um die Dahmer Straße/Wiesenstraße in Luckenwalde ins Leben zu rufen. „Ältere oder gesundheitlich vorbelastete Menschen können sich telefonisch unter 01744161422 an uns wenden“, so Kubiak.

Hilfe auch gegen depressive Stimmung

Dann werden sowohl Einkäufe als auch Apothekengänge erledigt und nach Hause gebracht. Insgesamt stehen fünf freiwillige Helfer zur Verfügung. „Es gibt auch viele Alleinstehende, die sich aufgrund der Nachrichten große Sorgen machen und in depressive Stimmung verfallen. Auch um sie wollen wir uns kümmern“, fügt Alex Kubiak hinzu. Er wünscht sich, dass es in Luckenwalde noch mehr Angebote gebe, sodass ältere und alleinstehende Menschen gut über die nächsten Wochen kommen. „Wenn ich kurz meine Kultfigur Annemarie Finkel zitieren dürfte, würde ich sagen: Lasst euch nicht unterkriegen, das wichtigste ist die Gesundheit. Esst viel Obst und Gemüse, verliert euern Humor und euer Lachen nicht, denn auch das hilft, gesund zu bleiben!“

Von Uwe Klemens und Margrit Hahn