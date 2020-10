Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Rock trifft Klassik

Nik Page & The Chamber Rocks präsentieren Rocksongs mit klassischen Instrumenten. Quelle: Gert Schober

Storkow. Klassik-Liebhaber und Rockfans kommen am Freitag, dem 23.Oktober, auf der Burg Storkow gleichermaßen auf ihre Kosten: Zu Gast sind Nik Page & the Chamber Rocks. Sie präsentieren um 20 Uhr Klassiker der Rockmusik in kammermusikalischem Gewand.

Was entsteht wenn ein Rocksänger gemeinsame Sache mit Klassik-Musikern macht? Eine spannende Kollision der Kulturen: zeitlose Kultsongs von Depeche Mode, Metallica, Rammstein, David Bowie, Queen, den Rolling Stones, den Ärzten und vielen weiteren Rockgrößen werden aus dem Blickwinkel der Klassik neu erschaffen, reduziert auf Piano, Cello und Gesang.

Die international renommierten Klassik-Musiker Uwe Christian Müller, Cellist der Neubrandenburger Philharmonie, und Konzertpianistin Corinna Söller arbeiteten bereits mit zahlreichen Ikonen der Klassik zusammen. Blind Passenger-Frontmann Nik Page gehört mit seiner unverwechselbaren rauchigen Bass-Stimme zu den charismatischsten Sängern der deutschen Rock- und Dark-Wave-Szene. Bereits mit ihrem gemeinsamen Klassik-Crossover-Projekt „Songs of Lemuria“ hatten sich die drei so verschiedenen Musiker mit der Frage befasst, wie wohl Songs von David Bowie, Depeche Mode oder Udo Lindenberg geklungen hätten, wenn diese Musiker vor der Erfindung von E-Gitarre, Synthesizer und Rockschlagzeug geboren worden wären. Während Page & Co. mit „Songs of Lemuria“ pausieren, gehen sie nun in neuer Konstellation als Chamber Rocks auf Tour unter dem Motto „Rock trifft Klassik“.

Mit Charme und amüsanten Anekdoten aus 60 Jahren Rockmusik verschmelzen die drei so verschiedenen Protagonisten zeitlose Rock-Hymnen mit der Welt der Klassik und beweisen dass klassische Musik bei aller Melancholie auch durchaus rocken kann.

Das Konzert findet unter Beachtung der Corona-Abstandsregeln mit viel Platz für alle Konzertbesucher statt. Masken sind nur auf dem Weg durch die Burg zu tragen, aber nicht wenn man sich auf seinem Sitzplatz befindet.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region.

Beobachtungen, Basteleien und Vorträge

So sieht der Sternenhimmel am deutschlandweiten Astronomietag, dem 24. Oktober, aus. Quelle: Vereinigung der Sternfreunde

Dahlewitz. Am Sonnabend, dem 24. Oktober, findet der deutschlandweite „Astronomietag“, initiiert durch die Vereinigung der Sternfreunde, statt. In diesem Jahr steht der Astronomietag unter dem Motto „Die lange Nacht der Planeten“. Auch die Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz wird sich an dieser Aktion beteiligen. Los geht es um 14 Uhr, dann stehen Sonnenbeobachtungen, Bastelmöglichkeiten für Kinder und Vorträge auf dem Programm. Neben interessanten Vorträgen für die ganze Familie wird es auch für kleinere Kinder verschiedene Möglichkeiten geben, sich mit der Astronomie zu beschäftigen. So wird beispielsweise das Planetensystem mit Hilfe von Modellen anschaulich erklärt.

Zur Sonnenbeobachtung wird unter anderem ein Sonnenteleskop eingesetzt, mit dem die Beobachtung der Protuberanzen, der Materieströme auf der Sonne, erfolgen kann. Auch Sonnenflecken werden bei entsprechenden Sichtverhältnissen bewundert werden können.

Am Abend werden vor allem diverse Deep-Sky-Objekte lohnende Beobachtungsziele sein. Sollte schlechtes Wetter sein, finden nur die Vorführungen im Planetarium und die Aktivitäten für die Kinder statt.

Stadtgeschichte und Geschichten

Nachtwächterführung mit Falk Kubitza in Jüterbog am 24.10. Quelle: promo

Jüterbog. „Hört ihr Herrn“ – so tönt es am Sonnabend, dem 24. Oktober, ab 19 Uhr auf den Jüterboger Gassen. Auf dem Mönchenkirchplatz beginnt der 90-minütige Rundgang mit dem Nachtwächter Falk Kubitza. Stadtgeschichte und Geschichten der Stadt wie vom Kantor Paul Moritz, dem spuckenden Stadtschreiber oder dem Türmer lassen eine vergangene Zeit wieder in greifbarer Nähe erscheinen.

Weitere Informationen in der Jüterboger Stadtinformation unter Tel. 03372/463113.

Verrückte Fernbeziehung

Britta Wulf liest am Sonntag in Kablow aus ihrem Buch „Das Rentier in der Küche“. Quelle: Linda Köhler-Sandring

Kablow. Der Kulturbund Dahme-Spreewald präsentiert in Kooperation mit dem Kulturverein Kablow die multimediale Lesung von und mit Britta Wulf „Das Rentier in der Küche. Eine deutsch-sibirische Liebe“ am Sonntag, dem 25. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Kablow. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Die authentische Reise- und Liebesgeschichte erzählt die Geschichte einer berührenden Fernbeziehung. Während einer Reise für ein Filmprojekt in Sibirien knüpft Britta Wulf zarte Bande zu einem Einheimischen. So wird aus der Reisereportage der Autorin allmählich eine persönliche Liebesgeschichte zu dem am Baikalsee lebenden Anatoli. Zwei sehr verschiedene Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen tasten sich langsam an eine verrückte Fernbeziehung heran, denn immerhin liegen fast 8000 Kilometer zwischen ihnen.

Geboren ist Britta Wulf 1964 in Potsdam. Sie studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Sie arbeitet als freie Fernsehjournalistin und Regisseurin, hat zwei erwachsene Kinder und lebt im Havelland. Britta Wulf dreht seit einigen Jahren Filme über Minderheiten wie die Sorben, die Lipowaner in Rumänien, die Gagausen in der Republik Moldau oder die Samen in Finnland.

Karten gibt es in begrenzter Anzahl in der Stadtbuchhandlung Radwer, Tel. 0 33 75/29 36 67 oder unter Tel. 03375/20 25 15. Bei der Veranstaltung gelten die bekannten Hygieneregeln.

Tag der offenen Ateliers

Das Atelier Frank Beutel in Zeuthen ist am Wochenende für Kunstinteressierte geöffnet. Quelle: Karen Grunow

Dahmeland-Fläming. Vielerorts hätten eigentlich Anfang Mai wieder wie seit vielen Jahren schon zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker ihre Ateliers und Werkstätten für neugierige Kunstinteressierte geöffnet. Da auch dieser sehr populäre Termin wegen Corona abgesagt werden musste, soll es nun am kommenden Wochenende ein Ersatzprogramm geben. Nicht alle, die sich in der Dahmeland-Fläming-Region ursprünglich – noch lange vor Corona – für die Tage des offenen Ateliers gemeldet hatten, können die Ersatztermine am 24. und 25. Oktober wahrnehmen. Bei einigen würde es schlicht zu eng werden. Die nun gemeldeten Teilnehmer haben sich überlegt, wie die Hygiene- und Abstandsregeln bei ihnen vor Ort umgesetzt werden können. Sollte in einem der Ateliers der Andrang mal zu groß sein, bitten die Künstler deshalb um Verständnis, wenn sie den Zugang dann vielleicht etwas einschränken und regeln müssen. Grundsätzlich gilt: Am besten kurz vorher noch einmal direkt informieren, ob es irgendwelche Änderungen gibt. „In der Hoffnung, dass genug Kunstinteressierte den Weg zu uns finden werden, freuen wir uns trotz aller Schwierigkeiten auf diese Tage“, sagt Hendrikje Zuschneid-Bertram, die in Kolberg zusammen mit Beate Paulini einige Arbeiten präsentieren wird.

Zu den spannendsten Orten gehört das Atelierhaus „Das Tribunal“, das in den vergangenen Jahren im ehemaligen Amtsgericht in Jüterbog entstanden ist. Denn gleich fünf Künstler werden nicht nur ihre Ateliers dort am Wochenende öffnen, sondern organisieren eine gemeinsame Ausstellung, und es gibt verschiedene Angebote wie Einblicke ins Fotolabor bei Oliver S. Scholten oder eine Musikperformance von Grischa Lichtenberger. Ein ebenfalls sehr praktisches Ziel ist das Atelierhaus P2 in Luckenwalde, weil auch dort gleich mehrere Künstler sich präsentieren werden. Ansonsten lohnt es natürlich immer, sich eigene Routen zusammenzustellen und die Ausflüge zu den Künstlern als kleine Landpartie zu sehen. Die direkten Einblicke in die Werkstätten der Künstler, die Gespräche, die sich ergeben können, das Wahrnehmen des Drumherums, der oft die Künstler inspirierenden Landschaften an ihren Wohn- und Arbeitsorten machen die Tage des offenen Ateliers stets zu besonderen kulturellen Erlebnissen.

Und wer an dem Wochenende nicht nur bei den Atelierbesuchen in Kunst schwelgen möchte, dem seien noch einige Ausstellungen in der Region ans Herz gelegt: Bis Sonntag läuft im Gedok-Haus in Rangsdorf noch die Ausstellung der neu in die Künstlerinnen-Gemeinschaft aufgenommenen Mitglieder, in der Galerie Packschuppen im Museumsdorf Glashütte zeigt Gabriele Klose ihre Arbeiten und im Museum des Teltow in Wünsdorf wird der einst in Mahlow lebende Maler Kurt Robbel vorgestellt.

Alle Teilnehmer, Adressen, Zeiten und Aktionen finden Sie hier.

