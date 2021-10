Freundeskreis Schloss Wiepersdorf vor 30 Jahren gegründet

Wiepersdorf

Seit nunmehr 30 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Vereins Freundeskreis Schloss Wiepersdorf e. V. für die besondere Künstlerresidenz und ihre für die Literaturgeschichte so wertvolle Historie. Mit einem Festvortrag soll am 12. November der runde Geburtstag des Vereins begangen werden. Heinrich Detering, Professor an der Universität Göttingen für Neuere deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft und in diesem Jahr Humboldt-Professor der Universität Ulm, wird über „Romantische Dichtung und ,Communismus’: Bettina von Arnim in ihrer Zeit“ sprechen.

Prominenz aus Wissenschaft und Literatur

Stattfinden wird dieser Abend im Nicolaihaus in der Brüderstraße 13 in Berlin-Mitte. Norbert Baas, der Vorsitzende des Freundeskreises Schloss Wiepersdorf, und Ingrid Scheurmann von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz werden die Besucher willkommen heißen, Tobias Dünow, Vorsitzender des Stiftungsrates der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, und der Autor Friedrich Dieckmann vom Beirat des Freundeskreises werden Grußworte sprechen.

Bettina von Arnim ist hochaktuell

Ganz bewusst, betont Freundeskreis-Vorsitzender Norbert Baas, wurde Bettina von Arnim für den Festvortrag ausgewählt. Die einstige Wiepersdorf-Bewohnerin habe Fragen zu sozialen Themen aufgeworfen, die auch heute aktuell seien. „Sie hat die Gratwanderung geschafft zwischen politisch riskantem Engagement und der Wahrung ihrer gesellschaftlichen Stellung in der dem Hof nahestehenden Berliner Oberschicht“, sagt er. Bettina von Arnim sei als Persönlichkeit wie als Autorin hochaktuell. Was sie und ihr Gatte Achim von Arnim und die Romantik generell heute bedeuten können, sind für die Arbeit des Vereins wichtige Fragen. „Wir sind da für Ideen und Impulse, Aufarbeitung, Geschichte“, so Norbert Baas. „Ein Verein, der in die Zukunft denkt, der anregen kann und flankiert, was die Kulturstiftung tut.“

Dass mit der im Juli 2019 gegründeten Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf eine Landesstiftung den Fortbestand der renommierten Residenz sichert, freut ihn sehr. Der Verein war zuvor durch die damalige Brandenburger Kulturausschussvorsitzende Marie Luise von Halem gebeten worden, eine schriftliche Anhörung zum entsprechenden Gesetzentwurf einzureichen. „Darüber waren wir sehr glücklich“, hebt Norbert Baas hervor. Er erinnert sich, dass im Zuge der Entscheidung für eine Kulturstiftung auch an die Gründerin des Freundeskreises, Clara von Arnim, erinnert wurde, da der Verein über die Jahre eine sehr wichtige Stütze des Kulturortes in Wiepersdorf geworden ist.

Norbert Baas ist seit 2013 Vorsitzender Freundeskreis Schloss Wiepersdorf e.V.. Quelle: privat

Gegründet wurde der Verein am 3. Oktober 1991 am Freien Deutschen Hochstift, eines der ältesten literatur- und kunstwissenschaftlichen Forschungsinstitute Deutschlands und Träger des Goethe-Hauses in Frankfurt am Main – bis heute die offizielle Vereinsadresse. Rund 100 Mitglieder hat der Freundeskreis derzeit, eine, freut sich Norbert Baas, seit Jahren konstante Zahl. Ansatz war von Anfang an, die Öffentlichkeit stärker für Wiepersdorf zu interessieren. Intensive wissenschaftliche Arbeit begleitet und formt die Aktivitäten des Vereins, immer wieder entstehen so herausragende Publikation zu den von Arnims und der Bedeutung Wiepersdorfs als Ort der Romantik. Erst kürzlich ist ein vom Verein geförderter und von Katja Stahl herausgegebener Lyrik-Band erschienen, der Dichtungen von Wiepersdorf-Gästen und Stipendiaten aus der Zeit ab 1992 zusammenführt (die MAZ berichtete).

Wolfgang de Bruyn in beratender Funktion für das Museum

Gemeinsam mit dem Freien Deutschen Hochstift konnte der Verein schon in den frühen 1990er Jahren auch das kleine Museum im Schloss aufbauen. Als Norbert Baas 2013 den Vorsitz des Freundeskreises übernahm, entwickelte er bald ein Eckpunkte-Papier, in dem er klar formulierte, wie das Konzept des Museums ergänzt werden sollte, wie es moderner und aktueller werden könne und, dass unbedingt an die DDR-Geschichte des Hauses erinnert werden sollte. Denn schon ab 1946 war Wiepersdorf ein Dichterheim, ab 1953 geführt durch den Schriftstellerverband der DDR.

Auf jene Ära, als Autoren, aber auch zunehmend Künstler zeitweilig hier einziehen durften, sollte – dafür setzten sich Baas und seine Mitstreiter seitdem ein – unbedingt verwiesen werden. Mittlerweile hat der Verein die eigenen Bestände aus dem Museum auf Bitte und im Einvernehmen mit der Kulturstiftung abgezogen, damit, begründet er, dort ein wirklicher Neuanfang gestartet werden kann. Das Land und die Kulturstiftung entwickeln derzeit eine neue Konzeption für das Museum, Wolfgang de Bruyn, der frühere Direktor des Kleist-Museums in Frankfurt (Oder), wird sie dabei beraten.

Anmeldung zum Festvortrag

Neben Norbert Baas engagieren sich im Vorstand des sehr gut und auch international vernetzten Freundeskreises Schloss Wiepersdorf e.V. Elisabeth von Haebler, Torsten Walter, Asmus Trautsch und Stefan Beyer. Sie wurden im Frühjahr mit großem Zuspruch gewählt. Vor dem Festvortrag am 12. November zum 30. Geburtstag des Vereins wird es noch eine Mitgliederversammlung geben.

Wer Interesse an der am 12. November um 17.30 Uhr beginnenden Festveranstaltung hat, wird um Anmeldung per E-Mail an fk-wiepersdorf@web.de gebeten. Es gilt die 3G-Regelung – geimpft, getestet oder genesen. Weitere Informationen zum Freundeskreis unter www.freundeskreis-schloss-wiepersdorf.de

Von Karen Grunow