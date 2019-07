Potsdam

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg kommt erneut nach Berlin. Am kommenden Freitag (19. Juli) werde die 16-Jährige beim Fridays-for-Future-Streik (ab 10 Uhr) in der Hauptstadt mitmachen, twitterte der Berliner Ableger des weltweiten Klimaprotests. Verwirrung gab es am Sonntag darum, ob die Klima-Aktivistin anschließend an Protesten in Luckenwalde ( Teltow-Fläming) teilnimmt. Ein entsprechender Facebook-Post der Berliner Fridays-for-Future-Bewegung war mehrdeutig formuliert.

Huch, wer wird denn da zu Besuch sein nächsten Freitag? 😉 Greta Thunberg kommt uns besuchen! 😍 Wir freuen uns total,... Gepostet von Fridays for Future Berlin am Freitag, 12. Juli 2019

Lisa Blech von den Fridays-for-Futere-Protesten in Luckenwalde dementierte am Sonntag allerdings auf der Facebook-Seite der MAZ eine Teilnahme der Schwedin an der Veranstaltung in Teltow-Fläming.

Thunberg war bereits Ende März zu Gast in der Hauptstadt und hatte anschließend in Potsdam das Institut für Klimafolgenforschung (PIK) besucht. „Die älteren Generationen haben es nicht geschafft, die größte Krise der Menschheit zu meistern“, sagte sie damals. Seit Monaten demonstrieren weltweit vor allem Schüler und Studenten freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion Thunbergs vor dem schwedischen Parlament in Stockholm zurück.

