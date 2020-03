Immer mehr Plastikmüll auf den Friedhöfen

Luckenwalde

Noch weiß der Winter nicht, ob er endlich weitgehend unverrichteter Dinge gehen, oder doch noch mal mit Wucht wiederkommen soll. Aber die Tage werden wieder länger, die ersten Frühblüher öffnen sich, und alle Menschen sind auf Frühling eingestellt.

Da werden auch schon die ersten Gräber neu gestaltet, die zur Abdeckung genutzten Tannenzweige weggenommen und auf den Komposthaufen geworfen. Bei der Gelegenheit fliegen auch die Wintergestecke und Moosherzen in den Abfall, und Grablichter gleich hinterher.

Anspruch: Sortenreine Entsorgung

Besonders davon betroffen zu sein scheint der evangelische Friedhof „Vor dem Baruther Tor“ in Luckenwalde. „Die müllen uns zu mit ihren Grablichtern und all dem Elektro-Schrott“, ärgert sich Friedhofsgärtnerin Cornelia Schulze. Und überhaupt: „Die Abfälle für den gelben Sack nehmen langsam überhand“, sagt sie. Zwar sei die Entsorgung von Plastikmüll auf dem Friedhof eigentlich verboten, aber daran halte sich so gut wie niemand. Deshalb gibt es auf dem so genannten „Baruther Friedhof“ in Luckenwalde gesonderte Abfallkörbe für Plastik, Glas, Töpfe und sonstige nichtorganische Abfälle. Mitunter sind beide Abfallarten aber fest miteinander verbunden, wie etwa Grabgestecke oder Mooskissen, die auf Syropor-Platten gesteckt sind. „Die müssen wir dann mühsam auseinanderrupfen“, sagt Cornelia Schulze, „weil wir den Anspruch haben, sortenrein zu entsorgen.“

Grabschmuck aus Kunststoff ist Restmüll

Das kennt man auch von anderen Friedhöfen, dass nicht nur verblühte Blumen und trockene Zweige in den dafür vorgesehenen Behältern landen. Die Stadtverwaltung Jüterbog spricht in diesem Zusammenhang vom „allgemeinen Müllaufkommen“, das auch auf dem kommunalen Friedhöfen in Neuhof und Neuheim sowie auf dem „Südfriedhof“ stetig zunehme, wie Kathrin Burghardt von der Pressestelle mitteilt. Unter dem Abfall befinde sich zunehmend Grab- und Blumenschmuck aus Kunststoff. „Diese Art Kunststoffmüll kann nicht dem Dualen System, also dem ,Gelben Sack’ zugeführt werden, sondern muss kostenpflichtig über den Restmüll entsorgt werden“, betont die Stadtsprecherin.

Batteriebetriebene LED-Lichter sind Sondermüll

Doch nicht nur der kostenpflichtige Restmüll ist inzwischen ein unbeliebtes Thema auf den Friedhöfen der Region, sondern auch das Problem des Sondermülls in Form von LED-Grablichtern, die neuerdings in zunehmendem Maße mitsamt den giftigen Batterien in den Abfallbehältern der Friedhöfe landen. „Das ist die neueste Modeerscheinung“, sagt Cornelia Schulze, „und das wird immer mehr.“ Besonders vor Ostern, wenn dann alle Gräber neu bepflanzt werden, wachse sich das zu einer mittleren Katastrophe für die Friedhofsgärtner aus.

LED-Grablichter machen den Friedhöfen immer mehr Probleme Quelle: Margrit Hahn

Auch Michaela Hoffmann kennt dieses Problem. „Am besten wäre es, wenn die Leute diesen Müll nicht einfach vor Ort wegwerfen“, meint die Leiterin des Grünflächen- und Friedhofsamts der Stadt Luckenwalde, „sondern vom Friedhof entfernen und zu Hause sachgerecht entsorgen.“

Appell an gesunden Menschenverstand

Doch das ist leider reines Wunschdenken. Das weiß auch Michaela Hoffmann, die ihre Hoffnung in dieser Richtung schon weitgehend aufgegeben hat. „Wir können nur an den gesunden Menschenverstand appellieren“, sagt sie etwas desillusioniert. „Die Leute sind so ignorant“, ärgert sich Cornelia Schulze. Und wenn man sie darauf anspreche, komme die freche Antwort: „Dazu sind Sie doch da!“

Immerhin sorgen die so in Mode gekommenen LED-Grablichter dafür, dass durch sie keine Brandgefahr besteht wie bei den herkömmlichen Kerzen. Dafür ist die korrekte Entsorgung umso wichtiger.

Ordnungsgemäße Entsorgungspflicht

Im Norden des Kreises hält sich das Problem noch in Grenzen, wie Ludwigsfeldes stellvertretender Pressesprecher Kevin Senft auf Nachfrage mitteilt. Von den städtischen Friedhöfen in Zossen sei so etwas bisher noch nicht bekannt, meint Stadtsprecher Fred Hasselmann. Dennoch sei der Hinweis interessant. Er könne sich vorstellen, Aushänge zu machen und die ordnungsgemäße Entsorgungspflicht in die Friedhofssatzung aufzunehmen.

Von Hartmut F. Reck