Werbig/Hohengörsdorf

Guido Güthling gehört derzeit zu den glücklichsten Menschen weit und breit. 387 Kilometer misst die von ihm als Kreisstraßenmeister im südlichsten Zipfel Teltow-Flämings betreute Strecke. Eines der Sorgenkinder, der Abschnitt zwischen Werbig und Hohengörsdorf auf der Bundesstraße B 102, wird nun endlich in den Zustand gebracht, der Güthling vorschwebt. Seit Wochenbeginn rollen die Lastzüge mit Thermobehältern voller frisch gekochten Asphalts zwischen beiden Orten hin und her. „Da auch laut Wetterprognose nichts in Sicht ist, was dazwischenkommen kann, rechne ich damit, dass Ende Juni alles fertig ist“, so Güthling.

Die schlimmste Kreuzung wird endlich fit

Dass die Straße dennoch bis Ende des Sommers für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben wird, liegt an der Komplett-Sanierung der Werbiger Ortsdurchfahrt. „Die Kreuzung war im Bereich der Luckenwalder Straßenmeisterei seit vielen Jahren die schlimmste, die wir hatten“, blickt Güthling zurück. Er ist froh darüber, dass auf der wichtigen und zunehmend vom Schwerlastverkehr genutzten Straße auch diese Schwachstelle bald verschwunden sein wird.

Fertiger-Crew und Walzenfahrer sind ein eingespieltes Team. Quelle: Uwe Klemens

Das, was die Asphaltierer der Firma Matthäi derzeit auf der fünf Kilometer langen Ortsverbindung leisten, ist Schwerstarbeit. So günstig das sonnige Wetter für das Aufbringen von Grund-, Binde- und Deckschicht auch ist, so sehr setzt es den Arbeitern auf dem so genannten Fertiger, auf den Walzen und in den Lkw zu. „Denn der Asphalt hat bei seiner Anlieferung 200 Grad Celsius und darf sich bis zum Aufbringen auf maximal 180 Grad abkühlen“, erläutert der Fachmann, der vor seiner Ernennung zum Straßenmeister selbst auf dem Bock eines Asphalt-Lkw saß.

Ab Hohengörsdorf dürfen derzeit nur die Baufahrzeuge die Ortsverbindung nach Werbig befahren. Ab Werbig ist sowieso wegen der dortigen Baustelle alles dicht. Quelle: Uwe Klemens

Das Abkühlen des plattgewalzten Materials braucht Stunden, so dass die Mitarbeiter mehr noch als unter der sengenden Sonne, unter der aufsteigenden Hitze zu leiden haben. „Die Lkw, die den Asphalt aus dem Matthäi-Mischwerk in Alteno bei Luckau bringen, fassen 26 Tonnen, rund 1.000 Tonnen müssen es pro Tag sein, damit der Fertiger optimal ausgelastet ist“, so Güthling.

Das Rückwärtsfahren über mehrere hunderte Meter und die zugleich gefühlvolle Annäherung an den Trichter des Fertigers ist eine Kunst. Jede Stoß muss vermieden werden, weil es sonst die unliebsamen Dellen gibt, über die Autofahrer später fluchen.

Nur Starkregen könnte in die Quere kommen

„Wenn alles glatt geht, kommt Anfang nächster Woche über die ganze Strecke und über gesamte Breite die Deckschicht ohne eine einzige Naht“, blickt Güthling voraus. Das einzige Wetter-Ereignis, das dem in die Quere kommen könnte, wäre Starkregen. Das nicht schnell genug abfließende Wasser würde mit eingewalzt werden und nach dem späteren Verdunsten Hohlräume hinterlassen, die schon bald aufbrechen würden.

Lesen Sie auch Werbig: Bundesstraße B 102 wird sicherer ausgebaut

Im Kurvenbereich am Hohengörsdorfer Ortseingang wird es die einzige Veränderung zum bisherigen Aussehen geben. Vor allem im Winter oder bei rutschiger Nässe und wegen oftmals zu schnell einfahrender Fahrzeuge gilt die Kurve als Problemzone und soll deshalb nun leicht verbreitert und mit einer Neigung versehen werden, die die Fahrzeuge besser in der Spur hält.

Von Uwe Klemens