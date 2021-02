Jüterbog/Luckenwalde

Über mangelnde Nachfrage brauchen sich die Friseure der Region nicht zu beklagen. Höchstens über die vergangenen Wochen, in denen sie wegen der Corona-Pandemie ihre Salons geschlossen halten mussten. Doch nun kommt nach der erzwungenen Ruhepause wieder Fahrt auf. „Die Glückshormone sind sofort in die Höhe geschossen“, beschreibt Daniela Lehmann ihre Gefühle am Mittwochabend als bekannt wurde, dass sie ihren Frisiersalon in Luckenwalde am 1. März wieder eröffnen darf.

Kurz darauf riefen bereits die ersten Kunden an, um sich einen baldmöglichen Termin zu sichern. „Ich habe vorsichtshalber mein Terminbuch mit nach Hause genommen“, berichtet die Inhaberin von „Dani’s Friseursalon“, aber um 22 Uhr hat sie dann das Telefon ausgeschaltet. Am Donnerstagmorgen ging es dann gleich weiter.

Anzeige

In acht Stunden alle Termine für die ersten zwei Wochen vergeben

Um 6.30 Uhr in der Frühe ging im Salon Silvia in Jüterbog der erste Anruf ein. „In den ersten acht Stunden wurden bereits sämtliche Termine für die ersten zwei Wochen vergeben“, freut sich Inhaberin Madeleine Göritz. „Wir freuen uns riesig, das tut der Seele gut!“

Auch bei Ute Gaertners Luckenwalder „Frisiersalon Top Styling“ hörte das Telefon nicht auf zu klingeln. „Ich wurde bereits am Vorabend regelrecht bombardiert mit Anrufen, E-Mails und SMS-Kurznachrichten“, berichtet sie. Sie findet es gut, dass die Frisiergeschäfte den Neustart am 1. März nun rechtzeitig vorbereiten können. „Wir sind sicherlich alle froh, dass wir vorgezogen wurden“, sagt die Friseurmeisterin und fügt scherzhaft hinzu, „dass nicht alle mehr so verwahrlost herumlaufen müssen.“ Die Zeit des Lockdowns haben sie und ihre Angestellte dazu genutzt, an vielen Online-Seminaren teilzunehmen, während die Auszubildende weiter zur Berufsschule ging und an der Perücke auf dem Übungskopf das Gelernte umsetzte.

Friseur-Lehrling Marie Sophie Schmied vom Salon Friseur Gaertner Top Stylisten übte sich während des Lockdowns an Perücken. Quelle: Privat

Ansonsten mussten alle befragten Friseure zumeist ihre Mitarbeiterinnen für die Zeit des Lockdowns in Kurzarbeit schicken. Das war für die kleineren Salons bei den ausgefallenen Einnahmen schon schwierig genug, bei den größeren umso schwieriger, weil sie die Lohnzahlungen für alle Angestellten zunächst vorstrecken müssen. „Das war für uns alle eine Katastrophe“, sagt Marin Zikul, Inhaber der fünf „Hair Design“-Filialen in Jüterbog, Kloster Zinna und Treuenbrietzen. Und die staatlichen Hilfen stocken auch. So greife die Dezemberhilfe nicht, weil ja bis zum 15. Dezember noch gearbeitet wurde, die neue Überbrückungshilfe 3 erst noch beantragt werden muss und bei Darlehen nur der Zinsanteil erstattet werde. „Man braucht einen langen Atem“, bestätigt Madeleine Göritz die schwierige Situation. Immerhin funktioniere es langsam mit der Auszahlung des Kurzarbeitergeldes.

Seit dem 16. Dezember ist die Schere ebenso geschlossen wie der Frisiersalon. Quelle: Hartmut F. Reck

Marin Zikul dagegen ist noch vorsichtig bei der Vergabe von konkreten Terminen. Er will erst einmal die Verordnung des Landes abwarten. Auch in seinen Filialen gebe es jede Menge Anfragen. Sobald Klarheit herrsche, werden die Salons ihre Kunden zurückrufen und Termine festlegen, kündigt er an.

Bis zur Wiedereröffnung der Salons seien noch etliche Vorbereitungen zu treffen, meint Madeleine Göritz. Die Zwangspause hatte sie dazu genutzt, ihren Friseurladen zu renovieren. Bei aller Freude darüber, dass man selber wieder arbeiten darf, bedauert es Daniela Lehmann sehr, dass die Einzelhändler noch länger warten müssen.

Von Hartmut F. Reck