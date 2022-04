Fröhden

Die Mitglieder vom Netzwerk Tierschutz bereiten sich in diesen Tagen wieder auf ein besonderes Event vor. Am Sonntag, dem 8. Mai, bieten sie in Fröhden wieder sämtliche Waren von Alltagsgegenständen bis hin zu Tierzubehör gegen Spenden an, die sie für ihre Vereinsarbeit dringend brauchen.

Urlaubssaison beginnt: Tiere werden ausgesetzt

Wie Netzwerk-Sprecherin Gabriele Loster berichtet, haben die Tierschützer aktuell wieder alle Hände voll zu tun. Denn seit dem Frühlingsbeginn werden wieder vermehrt Tiere ausgesetzt. „Wir haben zurzeit wieder viele Fundtiere. Die Katzen sind meistens gerade mal ein halbes Jahr alt“, erzählt Gabriele Loster. Seit Jahren versucht der Verein bereits, mit Kastrationen gegen die unkontrollierte Vermehrung wilder Katzen anzukämpfen. Weil immer wieder junge Hauskatzen ausgesetzt werden, sind die Tierschützer immer wieder gefordert.

Nebenbei versorgen sie zudem ankommende Ukrainer am Berliner Hauptbahnhof seit Beginn des Krieges mit dem Nötigsten für deren Fellnasen. „Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Unterstützung erhalten“, sagt Gabriele Loster. „Die Leute haben uns Futter und Tierzubehör vorbeigebracht. Dafür möchten wir uns ganz doll bedanken. Denn die Ukrainer sind wirklich darauf angewiesen.“

Um die ausgesetzten und kranken Tiere in der eigenen Region zu versorgen, hat sich der Scheunentrödel für den guten Zweck gut bewährt. Gabriele Loster hofft auf viele Besucher und hat außerdem noch einen Tipp: „Es ist ja auch Muttertag und vielleicht eine gute Gelegenheit für einen kleinen Ausflug.“ Der Scheunentrödel findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in der Fröhdener Siedlung 20 statt. Alle Einnahmen gehen an den Tierschutz. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Von Isabelle Richter