Fröhden

Erleichterung herrscht in diesen Tagen bei den Mitgliedern des Netzwerks Tierschutz. Nach einem Aufruf im Dezember haben zahlreiche Menschen aus der Region den Verein erneut mit Futter- und Geldspenden unterstützt. Schon im zweiten Jahr in Folge mussten die Tierschützer um die Hilfe ihrer Mitmenschen bitten. Denn seit der Coronapandemie hat sich ihre Arbeit extrem erschwert.

Umso begeisterter berichtet Vereinssprecherin Gabriele Loster in dieser Woche von den vielen Reaktionen nach dem Aufruf. In den vergangenen Wochen haben Tierfreunde bei ihr Nass- und Trockenfutter für die Katzen abgegeben. „Es gibt auch welche, die jetzt regelmäßig Kartons mit Futter vor die Tür stellen“, erzählt sie erfreut. „Wir freuen uns, dass so viele Leute ein Herz für die Tiere haben. Mich haben ganz viele angerufen.“

Netzwerk Tierschutz kann immer helfende Hände gebrauchen

Neben den zahlreichen Spenden haben MAZ-Leser zudem darauf reagiert, dass der Tierschutzverein nach tatkräftigen Helfern sucht. Da der Verein nur aus wenigen Ehrenamtlern besteht, werden noch Menschen benötigt, die die Futterstellen versorgen können oder handwerklich begabt sind, um kleine Reparaturen auszuführen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein Mann hat uns schon das undichte Dach an einer Futterstelle repariert“, berichtet Gabriele Loster dankbar. Die meisten Mitglieder sind Frauen, so die Vereinssprecherin. Und für manche Arbeiten bräuchten sie einfach eine starke Hand.

Lesen Sie auch Ökologischer Wadumbau: Pferde pflügen im Wald von Liedekahle

Auch andere Personen haben nach dem jüngsten Aufruf angeboten, den Tierschützern in Zukunft ein wenig unter die Arme zu greifen. Nach wie vor gesucht werden zudem Pflegestellen, bei denen Fundtiere bis zur Weitervermittlung wieder aufgepäppelt und vorübergehend versorgt werden können. Denn neue Fälle gibt es zum Bedauern des Netzwerkes Tierschutz immer wieder.

Neue Fälle für die Tierschützer in Fröhden

„Wir haben schon so viele Katzen kastriert und man denkt immer, irgendwann hat das Ganze mal ein Ende, aber es werden immer wieder Tiere ausgesetzt und so gibt es immer wieder neuen Nachwuchs“, so Gabriele Loster über das größte Problem der Tierschützer. Auf der anderen Seite gibt es auch gute Nachrichten: Ein Teil der aufgenommenen Katzen konnte inzwischen schon wieder vermittelt werden. Die Tiere würden voraussichtlich bis zu ihrem Lebensende ein schönes Zuhause haben.

Lesen Sie auch Überblick zum Stand des B102-Ausbaus in Jüterbog

Zum Tierarzt musste Gabriele Loster in den ersten Wochen des neuen Jahres auch schon wieder. „Wir mussten jetzt bei drei Katzen die Zähne machen lassen. Bei einer war es ganz schlimm“, erzählt sie. Eines der frei lebenden Tiere an den Futterstellen habe außerdem eine verletzte Pfote, die ebenfalls behandelt werden muss.

Fröhdener Scheunentrödel für Mai und Oktober geplant

Um die jährlichen OP-Kosten zu finanzieren, verlässt sich das Netzwerk Tierschutz aber nicht nur auf die Hilfe anderer und wird auch selbst aktiv. So wurde vor einigen Jahren der Fröhdener Scheunentrödel ins Leben gerufen. Eine Benefiz-Veranstaltung, bei der die Tierfreunde ihre persönlichen Sachen für den guten Zweck verkaufen. Mittlerweile werden dort auch Speisen und zusätzlich kleine Programmpunkte angeboten.

Lesen Sie auch Corona in TF: So ist die Situation in Städten und Gemeinden

Die Vereinsmitglieder freuen sich über wachsende Besucherzahlen und das steigende Interesse. Aus anfangs nur einem Termin pro Jahr sind deshalb schon zwei geworden. Für dieses Jahr kündigt Gabriele Loster an: „Unseren Scheunentrödel wollen wir wieder im Mai und im Oktober machen.“

Von Isabelle Richter