Fröhden

Das ganze Jahr über versorgen die Mitglieder vom Verein Netzwerk Tierschutz Jüterbog/Fläming e.V. frei lebende Katzen in Teltow-Fläming mit ausreichend Futter oder päppeln schwerkranke Fundtiere wieder auf. Schon oft haben die Tierschützer zu spenden aufgerufen und viel Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten. Vor Kurzem erreichte sie wieder eine großzügige Spende. Hinter der kürzlich übergebenen Spendenbox mit insgesamt 429,87 Euro steckt eine besonders rührende Geschichte.

Wie Gabriele Loster berichtet, wurden die Tierschützer mit der Spendenbox von dem Niedergörsdorfer Tierarzt Wilfried Thiem und seiner Familie überrascht. Der Grund: Die Vereinsmitglieder hatten sich in den vergangenen Monaten liebevoll um die Katze ihrer älteren Nachbarin gekümmert. Bereits im Februar hatten die Tierschützer das verängstigte Kätzchen namens „Timmelchen“ in ihre Obhut genommen, weil ihre Besitzerin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst um sie kümmern konnte und in eine nahegelegene Pflegeeinrichtung umziehen musste. „Die Dame war ganz besorgt, was nun aus ihrem geliebten Timmelchen wird“, berichtet Gabriele Loster. „Diese Sorge konnten wir ihr aber nehmen.“

Timmelchen wurde in einer der Pflegestellen des Netzwerkes Tierschutz untergebracht. Die etwa fünf Jahre alte Katze lebte sich in Ludwigsfelde schnell ein und hat dort inzwischen ihr neues Zuhause. Ihr Frauchen aus Niedergörsdorf versorgten die Tierschützer regelmäßig mit Bildern und Videos. Vor wenigen Wochen ist die Dame jedoch verstorben. Für Gabriele Loster und ihre Mitstreiter eine traurige Nachricht. Tröstend findet die Tierschützerin im Nachhinein allerdings, dass sie sich nicht mit der Ungewissheit um das weitere Leben ihrer geliebten Katze quälen musste. „Sie wusste immerhin, dass es ihrer Katze gut geht und dass für sie gesorgt ist. Ich denke, da kann man auch besser Abschied nehmen“, sagt Gabriele Loster.

Familie Thiem organisiert Hausflohmarkt und sammelt Einnahmen

Weil die Verstorbene alleinstehend war und keine Kinder hatte, organisierte Familie Thiem gemeinsam mit ein paar Helfern im Juni einen Hausflohmarkt aus ihrem Nachlass. Eine Spendenbox der Tierarztpraxis, in der sich schon ein kleiner Startbetrag befand, wurde aufgestellt und alle weiteren Einnahmen darin gesammelt. Weil die alte Dame Katzen so sehr liebte, war schnell klar, dass das eingenommene Geld dem Netzwerk Tierschutz zugute kommen soll. Die Vereinsmitglieder freuen sich über diese Anerkennung ihrer täglichen Arbeit. „Wir sind überwältigt und sehr dankbar für diese tolle Aktion“, so Gabriele Loster im Namen des Vereins. „Dafür ein ganz großes Dankeschön an die Initiatoren und die großzügigen Spender.“

Von Isabelle Richter