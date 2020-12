Fröhden

„Die Katzen fressen zurzeit viel – sie merken, dass es ein kalter Winter wird“, erzählt Gabriele Loster. Sie und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter vom Netzwerk Tierschutz haben gerade große Sorgen. Wegen der Coronapandemie sind die Futterspenden auf ein Minimum zurückgegangen. Wie Gabriele Loster erzählt, kämen etwa von Tierheimen keine Spenden mehr, weil diese aktuell selber so viele Tiere zu versorgen haben, dass sie das Futter selbst brauchen. Darüber hinaus sind die Spendenboxen der Tierschützer seit Wochen leer. Darunter die im Jüterboger Rathaus. Schon Anfang November wurden die Türen wieder für den Besucherverkehr geschlossen.

In den Supermärkten der Stadt hatten die Tierschützer bisher noch keine Spendenbox aufstellen dürfen. Gabriele Loster akzeptiert das – allerdings können Supermärkte eventuell trotzdem helfen. „Wir nehmen auch abgelaufenes Futter oder Büchsen, die beschädigt sind und nicht mehr verkauft werden können“, sagt die Tierschützerin. Vor allem an Nassfutter mangele es. Einmal pro Tag werden von Gabriele Loster und ihren Mitstreitern zwischen 60 und 80 frei lebende Katzen an den Futterstellen im Raum Jüterbog, Niedergörsdorf und Dahme versorgt. Eine halbe Dose bräuchte jede Katze mindestens, so Gabriele Loster.

Auch private Futterspenden nimmt das Netzwerk Tierschutz gerne entgegen. Sie können entweder bei den Tierarztpraxen von Dr. Görner und Dr. Heinrich in Jüterbog oder bei Gabriele Loster in Fröhden abgegeben werden. Wer selber nicht mobil ist, kann sich auch bei der Tierschützerin melden. „Ich hole es auch ab“, sagt sie. Auch Geldspenden würden helfen. Zwar war der Zulauf beim Scheunentrödel Ende Oktober groß und brachte einiges an Spenden ein – allerdings ist das Futter nach schon längst wieder aufgebraucht. Darüber hinaus mussten in den letzten Wochen wieder viele Katzen kastriert werden. Kosten, die das Budget des Netzwerkes nicht selten übersteigen. „Wir finanzieren auch viel aus unserer privaten Tasche“, erzählt Gabriele Loster. Denn die Alternative den Katzen nicht zu helfen, gibt es beim Netzwerk Tierschutz nicht.

Info: Kontakt zu Gabriele Loster unter Tel. 0178/3 26 18 64. Mehr Infos zum Netzwerk Tierschutz unter www.nw-tierschutz.de

Von Isabelle Richter