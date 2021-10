Fröhden

Gute Nachrichten gibt es in diesen Tagen vom Verein „Netzwerk Tierschutz“. Nach dem Scheunentrödel vor eineinhalb Wochen haben die Mitglieder nun eine Sorge weniger. Die Operationskosten für Kater Malte von knapp 900 Euro sind gedeckt. Darüber hinaus reichen die Einnahmen für eine kleine Reserve auf dem Vereinskonto der Tierschützer. Auch Futterspenden wurden von Besuchern vor Ort abgegeben. „Wir sind ganz überwältigt von der Resonanz. Es gab einen richtigen Ansturm und haben viele Gespräche mit netten Leuten über unsere Arbeit führen können“, berichtet Vereinssprecherin Gabriele Loster. Ein Dankeschön möchten sie und ihre Mitstreiter zudem an ihre Unterstützer aussprechen, die für die Veranstaltung etwa selbst gebackenen Kuchen zur Verfügung stellten.

Warme Schlafplätze und Futter für den Winter

Im kommenden Jahr möchte das Netzwerk Tierschutz den Scheunentrödel nun zweimal veranstalten – einen im Frühjahr und einen im Herbst. Das kündigt Gabriele Loster an. Die Mischung aus Trödelmarkt und Charity-Event komme bei vielen Tierliebhabern gut an. Inzwischen kommen sie nicht mehr nur aus der nahen Umgebung, sondern auch von weiter her. „Das gibt uns richtig Aufschwung, weil wir merken, dass wir nicht alleine sind“, sagt Gabriele Loster.

Trotz der positiven Stimmung und dem Zuspruch, den die Tierschützer mitnehmen, steht ihnen mit den kommenden Wintermonaten auch wieder eine schwierige Zeit bevor. „Wir sind jetzt schon dabei, an den Futterstellen warme Schlafplätze für die Katzen einzurichten und alles neu mit Stroh auszulegen“, so Loster. Auch mit dem Futter kann es in der kalten Jahreszeit schnell eng werden. Das mussten die Tierschützer erst im vergangenen Winter erfahren. Dort kam auch noch hinzu, dass wegen Corona weniger Futterspenden reinkamen, weil die Spendenboxen entweder nicht öffentlich zugänglich waren oder viele Leute mehr auf ihr Geld achten mussten.

Im Winter fressen die Katzen deutlich mehr. Man merke schon jetzt, dass die Katzen sich auf die kalte Jahreszeit einstellen. Hinzu komme, dass in letzter Zeit immer wieder neue Jungkatzen gefunden werden. „Wir haben viele kleine Wildlinge, die wir versorgen müssen“, erklärt Gabriele Loster. Laut der Tierschützerin sei das für die Jahreszeit nicht unbedingt gewöhnlich.

Woran das liegt, können sich die Tierschützer nicht erklären. Um dem vorzubeugen und weiteres Leid zu vermeiden, sei es deshalb weiterhin notwendig, die Tiere kastrieren zu lassen. Dabei appellieren die Vereinsmitglieder in erster Linie an die Besitzer. „Dass viele ihre Katzen nicht kastrieren lassen, ist wirklich ein Problem“, bestätigt Gabriele Loster. Sie und ihre Mitstreiter würden sich wünschen, dass es auch als solches gesehen und angegangen wird. Damit könnte man den ehrenamtlichen Tierschützern viel Arbeit ersparen und zusätzliche Kosten ersparen.

Von Isabelle Richter