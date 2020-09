Fröhden

Tieren in Not helfen – auch in Zeiten von Corona haben viele Menschen offensichtlich ein großes Interesse daran. Wie Gabriele Loster vom Netzwerk Tierschutz berichtet, war die Resonanz auf den Fröhdener Scheunentrödel vor zwei Wochen groß. Die Mischung aus Trödelmarkt und Wohltätigkeitsveranstaltung lockte zahlreiche Gäste in den Jüterboger Ortsteil.

Darunter sogar Berliner, die auf die Arbeit des Netzwerkes aufmerksam geworden waren. Aber auch die Besucher aus der Region waren aus einem ganz bestimmten Grund dort. „Man merkt schon, dass ihnen das Wohl der Tiere am Herzen liegt“, erzählt Gabriele Loster. Die Tierschützerin ist überwältigt von der Anteilnahme ihrer Mitmenschen. Neben den Einnahmen durch die verkauften Gegenstände bekamen die Vereinsmitglieder an dem Tag auch von vielen Gästen dringend benötigte Futterspenden.

Das Netzwerk Tierschutz hofft nun auch im Oktober auf gutes Wetter. Weil das Interesse so groß war, soll es zum Reformationstag am 31. Oktober eine zweite Ausgabe des Fröhdener Scheunentrödels geben. „Wir haben noch von allem reichlich und wollen nicht alles wieder ausräumen und mit nach Hause nehmen“, berichtet Gabriele Loster und lacht. Wer selbst gerade am Ausmisten ist, kann sich auch mit einem Stand beteiligen. Eine feste Standgebühr gibt es nicht. Die Tierschützer bitten lediglich um eine kleine Spende.

Netzwerk hilft direkt vor Ort – Pflegestellen gesucht

Dass der Verein zahlreichen Tieren – darunter vor allem Katzen – schon das Leben rettete, hat sich seit dessen Gründung im Jahr 2014 herumgesprochen. Viele Menschen haben Vertrauen in die Arbeit der Mitglieder, weil sie direkt vor Ort helfen und regelmäßig in der Öffentlichkeit und auf ihrer Facebookseite über ihre aktuellen Fälle informieren.

Laut Gabriele Loster zeigte der Großteil der Besucher beim letzten Scheunentrödel ein echtes Interesse an der Arbeit der Tierschützer – andere kamen wiederum direkt mit einem Anliegen auf die Mitglieder des Netzwerkes zu. „Das ist auch immer eine günstige Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen“, sagt die Tierschützerin über den Trödelmarkt.

Neben Spenden benötigen die Mitglieder auch noch Mitstreiter, die kranke Katzen bei sich zu Hause betreuen, bis sie wieder gesund sind und vermittelt werden können. An den sogenannten Pflegestellen mangelt es dem Verein aktuell noch. Laut Gabriele Loster eignen sich dafür vor allem Menschen mit Haus und Garten. Darüber hinaus müssen sie Zeit mitbringen. Rentner seien deshalb ideal.

Info: Der zweite Fröhdener Scheunentrödel startet am 31. Oktober wieder ab 10 Uhr in der Fröhdener Siedlung 20. Speisen und Getränke wird es auch wieder geben. Wer als Verkäufer mit einem Stand teilnehmen will, kann sich unter Tel. 01 76/20 62 65 91 anmelden.

Von Isabelle Richter