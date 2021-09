Fröhden

An einem Sonntag gemütlich über den Trödelmarkt schlendern und dabei noch etwas Gutes tun? Das können Besucher am 3. Oktober in Fröhden tun. Die Mitglieder des Netzwerkes Tierschutz veranstalten dort wieder den beliebten Scheunentrödel, um bedürftigen Fellnasen zu helfen. Los geht es ab 11 Uhr in der Scheune neben dem Bistro-Café „Zum Käperling“.

Land streicht Verein den Kastrationszuschuss

Wie Vereinssprecherin Gabriele Loster berichtet, hat sich bei den Tierfreunden in den vergangenen Monaten wieder einiges an Tierarztkosten angehäuft. Zum einen wurde dem Verein der Kastrationszuschuss von 1500 Euro im Jahr vom Land Brandenburg gestrichen. Wie Gabriele Loster berichtet, werde dieser nur noch an Tierheime ausgezahlt. „Dabei sind wir diejenigen, die die Arbeit vor Ort machen und die Katzen einfangen und zum Tierarzt bringen“, erklärt die Tierschützerin.

Bei 60 bis 70 Kastrationen mit Kosten von je 50 bis 100 Euro sei der Zuschuss für den Verein zwar auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen – dass man nun gar keine Unterstützung mehr bekommt, bringe die Tierschützer finanziell allerdings noch mehr an ihre Grenzen, so Gabriele Loster. Dabei seien die Kastrationen wichtig, um den Tieren viel Leid zu ersparen. „Ich habe in diesem Jahr schon wieder so viel Elend gesehen“, so die Tierschützerin bestürzt. Auch ohne Zuschuss müsse man deshalb weitermachen.

Auch die Operationskosten von knapp 900 Euro für den eineinhalb Jahre alten Kater Malte muss das Netzwerk Tierschutz wieder reinbekommen. Der schwarze Kater wurde in einer Scheune in Malterhausen zurückgelassen. „Er hatte ein Loch in der Stirn. Woher wissen wir nicht, aber es hatte sich ganz viel Eiter darin gesammelt“, berichtet Gabriele Loster. Bis in die Nebenhöhlen gingen die Entzündungen bei Malte. Die Operation vor vier Wochen hat er aber gut überstanden. Der Kater könne bald in ein neues zu Hause vermittelt werden. Neben finanziellen Einnahmen sind die Tierschützer auch nach wie vor auf Futterspenden angewiesen. Auch sie können vor Ort abgegeben werden.

Angeboten werden beim Scheunentrödel unter anderem Tierzubehör, Bücher, Dekoration oder Geschirr sowie Pflanzen oder Samen. Zudem wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung, eine Lesung und einen Einblick in den neu gestalteten Lese-Dorfladen.

Von Isabelle Richter