Frühjahrsputz im Freibad Oehna

In Prensdorf stand am Dienstag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Während die eine Hälfte des Gebäudes unbewohnt war, konnten die beiden Bewohner der anderen Haushälfte in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr löschte das Feuer, doch das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.