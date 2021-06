Dahme

„Sportwelt“-Wirt Matthias (Boris) Stolper gehört zu den wenigen mutigen Gastronomen, bei denen Fußball-Fans am Dienstagabend gemeinschaftlich in die Röhre schauen durften. Wobei das „Röhre“ eher Umschreibung für das enttäuschende Ergebnis des Spiels ist, denn vor der Sportwelt-Halle projizierte in Wirklichkeit ein Outdoor-Beamer die Liveübertragung aus dem Wembley-Stadion auf eine Leinwand.

Etwa 60 große und kleine Fans hatten sich rechtzeitig schlau gemacht, wo überhaupt die Gelegenheit zum Public Viewing besteht. Auswahlmöglichkeiten gab es dabei wenig. Selbst in Jüterbog flimmerte die Deutschland-Niederlage nur im „Lodderleben“ in Echtzeit öffentlich über die Leinwand, in Luckenwalde anscheinend nirgendwo.

Jedem „Jetzt aber!“ folgten enttäuschte Gesichter

Das Public Viewing in Dahme hatte den Charakter eines Fußball-Abends im Familienkreis. Sogar ein paar Drei- und Vierjährige schauten zusammen mit ihren Eltern zu, verstanden aber vermutlich noch nicht, warum dem aufgeregten Arme-Hochreißen und dem „Jetzt aber!“ der Großen stets enttäuschte Gesichter folgten.

Dass das Herz fast sämtlicher Zuschauer für die Männer in Schwarz schlug, war deutlich spürbar, wobei die Dahmer Fans bei gelungenen Attacken der Kontrahenten deutlich mehr Fairness walten ließen, als das englische Publikum.

Die Stimmung blieb, mangels Gründen zum Jubeln, beim Public Viewing vor der Dahmer Sportwelt eher gelassen. Quelle: Uwe Klemens

„Auch wenn es vielleicht abgedroschen klingt, aber ich finde, der Bessere gewinnt und bekommt meine Anerkennung“, erläuterte Zuschauer Dirk Wulf in der Halbzeitpause, warum er beiden Mannschaften nach einer guten Aktion Beifall zollt. Der Hildesheimer ist eigentlich kein Fußball-Fan und ließ sich während eines Verwandtenbesuchs zum Public Viewing überreden. „Bei uns gibt es das jetzt nach Corona bislang nur im kleineren Rahmen. Die Leute schauen daheim, vielleicht noch mit ein paar Freunden oder in ihrem Verein. Dass sich der Wirt hier getraut hat, finde ich gut“, sagt der 64-Jährige, der nach dem Abpfiff des Spiels vor allem darüber staunt, wie unaufgeregt und fair seine Mit-Gucker das Ergebnis hinnehmen.

60 Gäste sind ein guter Anfang

„Dass sich Boris getraut hat den Beamer rauszustellen ist sehr löblich, solche Leute mit Initiative bräuchten wir mehr, nicht nur bei Fußball-Veranstaltungen“, findet Jochen Kreißler, der als Mitglied des Dahmer Ortsbeirates diese Haltung überall propagiert. „Aber selbst wenn einer mal was macht, machen sich in Dahme fast immer zu wenige auf, das Angebot auch zu nutzen“, ergänzt sein Freund Max Kauffmann, der mit Frau und Kind gekommen ist. 60 Gäste hält der 37-Jährige aber trotzdem für einen guten Anfang. „Und dass die Stimmung so verhalten blieb, war natürlich dem Spielverlauf geschuldet. Hätte Deutschland wenigstens ein Tor gemacht, hätte es hier gekocht“, ist sich der Dahmenser sicher.

„Schade, dass es vorbei ist, aber es gibt ein nächstes Mal“, sagt der in Dahme stets Boris genannte Wirt, dessen echten Namen Matthias kaum jemand kennt. „Ich werte 60 Gäste mal als Bestätigung, dass das Angebot gut angenommen wurde und finde, dass die Stimmung ausgezeichnet war“, sagt Stolper, während er Bänke und Tische rückt und am Bierwagen und Grill beim Aufräumen hilft. Bei den Halb- und Viertel-Finals und natürlich beim Endspiel wird es deshalb erneut ein Public Viewing geben. Ob drinnen oder draußen entscheidet nicht der Fußballgott, sondern dessen Kollege vom Wetter.

Von Uwe Klemens