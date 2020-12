Altkreis Zossen

Gänsebraten oder Entenbraten zum Fest muss sein – Kochstress aber nicht. Viele Familien gehen deshalb im Advent und an den Feiertagen lieber zum Gänsebraten essen ins Restaurant. Ob das in diesem Jahr in der Corona-Pandemie überhaupt möglich ist, ist unklar. Denn weil erst am 18. Dezember entschieden werden soll, ob Restaurants ab dem 20. Dezember wieder öffnen dürfen, ist für die meisten Wirte das Weihnachtsessen im Lokal schon gestrichen.

Doch etliche Gastronomen haben sich auf die neue Lage eingestellt. Sie bieten das Festmahl fix und fertig für zu Hause an – einige zum Abholen, einige liefern auch. Die MAZ hat sich umgeschaut, wo es den Gänsebraten für zu Hause gibt. Hier eine Auswahl:

Anzeige

Restaurant Waldfrieden in Ludwigsfelde , Ortsteil Struveshof

Familie Michaelis vom „ Restaurant Waldfrieden“ bietet über die Weihanchtszeit eine Auswahl an Gerichten an, die sich jeder vorbestellen und abholen kann. Frei nach dem Motto: „Wir kochen für Sie, nur abholen müssen Sie es sich selber.“

Was gibt es? Auf der Weihnachtskarte stehen Barbarie-Flugentenbrust, Wildgulasch und knusprige Gänsebrust oder Gänsekeule. Dazu können Kunden zwischen Grünkohl und Rotkohl sowie zwischen Kartoffeln und Kartoffelklößen wählen. Wer kein Fleisch möchte, kann auch gebratenes Zanderfilet auf Blattspinat mit gehobeltem Parmesan und Kartoffeln bestellen.

Was kostet es? Zwischen 15,90 Euro und 21,90 Euro je nach Gericht.

Wann bestellen? Weihnachtsessen müssen bis zum 17. Dezember bestellt werden.

Liefern oder abholen? Jeder muss sich das Essen selbst abholen. Das ist dann möglich vom 25. bis 27. Dezember zwischen 11 und 15 Uhr. Bitte die Zeit vorher mit dem Restaurant absprechen.

Bestellungen gehen an: Restaurant Waldfrieden, Telefon (0173) 6233093 (auch Whatsapp) oder E-Mail info@restaurant-waldfrieden-ludwigsfelde.de

Landgasthof Alter Dorfkrug in Ludwigsfelde , Groß Schulzendorf

Der „Alte Dorfkrug“ in Groß Schulzendorf biete gleich mehrere Gerichte an, die sich Kunden an den Weihnachtstagen abholen können. Es gebe jetzt schon deutlich mehr Bestellungen als das Restaurant Plätze gehabt hätte, sagt Inhaber Fredi Spahn. Wer von hier sein Weihnachtsessen haben möchte, sollte dich daher beeilen.

Was gibt es? Kunden können zu Weihnachten zwischen sieben Gerichten wählen. Zur Auswahl stehen eine Kaninchenkeule mit Pfefferrahmsoße, Zanderfilet auf Rahmspitzkohl, Wild-Edelgoulasch und Rinderroulade. Außerdem klassische Weihnachtsessen: Die halbe Ente, die Gänsekäule und die Gänsebrust kommen jeweils mit Klößen und Rotkohl oder Grünkohl daher.

Was kostet es? Je nach Essen zwischen 15,90 Euro und 18,90 Euro.

Wann bestellen? So schnell wie möglich, denn es sind nur noch wenige Kapazitäten frei.

Liefern oder abholen? Die Essen können nach Vorbestellung und Absprache im Dorfkrug an den Weihnachtstagen zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr abgeholt werden, geliefert wird nicht.

Bestellungen gehen an: Landgasthof Alter Dorfkrug, Telefon (03378) 801392, per E-Mail an info@landgasthof-alter-dorfkrug.de oder über das Kontaktformular unter landgasthof-alter-dorfkrug.de/49/kontakt.

Gasthaus zur Eiche, Blankenfelde

Wer noch ein Weihnachtsessen – vor allem eine ganze Gans – bestellen will, muss sich auch beim „Gasthaus zur Eiche“ beeilen. Für den 25. Dezember sieht es schon eng aus, am 26. Dezember seien aber noch Kapazitäten frei, sagt das Gasthaus-Team

Was gibt es? Das Gasthaus bietet bereits seit 3. Dezember eine umfangreiche Karte mit Außer-Haus-Gerichten an. Besonders weihnachtlich kommt die ganze Gans für vier Personen, die Gänsekeule oder -brust mit Rot- oder Grünkohl und Klößen daher. Es gibt aber auch Wildscheinbraten, Rinderrouladen oder Schnitzel. Die ganze Karte finden Interessierte unter www.eiche-blankenfelde.de/files/SpeisekarteEiche.pdf. Übrigens: Auch für Silvester hat das Restaurant Angebote.

Was kostet es? Hauptgerichte kosten zwischen 11,50 und 19,90 Euro, die ganze Gans für vier Personen kostet 80 Euro ohne Beilagen und mit Beilagen 89 Euro.

Wann bestellen? Weihnachtsessen können theoretisch noch bis zum 20. Dezember bestellt werden, das Eiche-Team empfiehlt aber, das lieber so schnell wie möglich zu tun.

Liefern oder abholen? Das Gasthaus bietet auch einen Lieferservice für einen Radius von fünf Kilometer um das Restaurant an. Dann wird für jedes Gericht ein Euro mehr veranschlagt. An den Weihnachtsfeiertagen ist der Lieferservice auch im Einsatz, wegen der Kapazitäten allerdings nur eingeschränkt. Am Besten persönlich mit dem Gasthof absprechen.

Bestellungen gehen an: Gasthaus Zur Eiche, Telefon (03379) 370920 oder 370921 oder E-Mail an Eiche-Blankenfelde@gmx.de

Schloss Diedersdorf

Auf Vorbestellung bietet auch das Schloss Diedersdorf eine ganze Gans mit Beilagen und Rotwein als Außer-Haus-Verkauf an – und das sogar schon ab Samstag, 5. Dezember, täglich. Das Angebot gilt unabhängig vom Lockdown bis 31. Januar 2021, also auch über Weihnachten.

Was gibt es? Eine ganze Gans mit Rotkraut, Grünkohl, Orangensoße und Kartoffelklößen sowie eine Flasche Rotwein.

Was kostet es? 99,90 Euro

Wann bestellen? Bestellt werden muss mindestens 48 Stunden vorher.

Liefern oder abholen? Das Angebot ist „to go“, also zum Abholen. Zu den Weihnachtsfeiertagen können Kunden zwischen 12 und 16 Uhr kommen.

Bestellungen gehen an: Schloss Diedersdorf, Telefon (03379) 35350, E-Mail an info@schlossdiedersdorf.de oder online unter www.schlossdiedersdorf.de.

Kummersdorfer Krug, Am Mellensee

Bereits an den Adventssonntagen, aber auch an den Weihnachtsfeiertagen bietet der „Kummersdorfer Krug“ weihnachtliche Gerichte „to go“ an. An den Feiertagen wird das Angebot sogar noch erweitert.

Was gibt es? Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Gänsekeulen und -brust, Rinderrouladen, eine halbe Ente und Wildbraten.

Was kostet es? Je nach Gericht zwischen 15 Euro und 19 Euro.

Wann bestellen? Die Gaststätte nimmt Bestellungen für Weihnachten noch bis zum 18. Dezember an. Für die Adventssonntage sollte am Besten bis zum Donnerstag davor bestellt werden.

Liefern oder abholen? Kunden müssen sich ihr Essen abholen.

Bestellungen gehen an: Kummersdorfer Krug, Telefon (03370) 7252

Lesen Sie auch

Restaurant des Hotels „Van der Valk“, Dahlewitz

Weihnachtliche Speisen gibt es im Restaurant des Hotels „Van der Valk“ bereits in der ganzen Vorweihnachtszeit. Auch an den Weihnachtsfeiertagen kann hier nach Vorbestellung Essen abgeholt werden. Dazu gibt es eine Anleitung, wie das Essen wieder erwärmt werden kann.

Was gibt es? Das Restaurant hat eine umfangreiche Karte, die auch auf der Internetseite berlin.vandervalk.de eingesehen werden kann. Weihnachtlich wird es zum Beispiel mit den verschiedenen Gulasch-Sorten, der Oldenburger Landente oder der Gänsebrust oder -keule in Orangensoße.

Was kostet es? Ein Hauptgericht kostet etwa zwischen 17,50 Euro und 21 Euro.

Wann bestellen? Bestellungen für die Feiertage nimmt das Restaurant am liebsten so schnell wie möglich entgegen, theoretisch kann aber noch bis 17 Uhr am Vortag bestellt werden. Das Essen kann dann in der Regel ab 10 Uhr abgeholt werden.

Liefern oder abholen? Das Essen muss abgeholt werden.

Bestellungen gehen an: Restaurant des Hotels Van der Valk, Telefon (033708) 580

Weitere Informationen zu Weihnachtsessen :

Das Seehotel in Rangsdorf fällt seine Entscheidung, ob sie ein Weihnachtsessen anbieten, am Montag, 7. Dezember. Wir ergänzen das online natürlich umgehend.

Auch die „Gaststätte Petersilie“ in Ludwigsfelde ist noch nicht sicher, wie sie die Weihnachtstage gestaltet. Eventuell wird auch sie ein Essen „to go“ anbieten.

Gegen ein Liefer- oder Abholangebot zu Weihnachten haben sich in jedem Fall die Restaurants „Zum Deutschen Haus Ahrensdorf“, Bochows „Gasthaus Kohlhöfe“ und die Galloway-Gaststätte des „Landhotel Löwenbruch“ entschieden. Auch beim Gutshof „Zum Löwen“ kann nicht bestellt werden – lediglich Gäste, die vor dem Lockdown bereits einen Platz im Restaurant bestellt hatten, bekommen ein Weihnachtsessen.

Haben wir Ihr Angebot vergessen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit allen nötigen Infos an zossen@maz-online.de.

Von Lisa Neugebauer