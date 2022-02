Fläming-Region

Alle Jahre wieder ist das besondere Schnarren vorüberfliegender Gänse nicht nur in der wasserreichen Havelregion, sondern auch im Fläming ein markantes Geräusch. Vor allem in der Nähe der Schlaf- und Fressplätze ziehen dabei große, mitunter sogar aus mehreren Hundert Vögeln bestehenden Schwärme in ihrer typischen, keilförmigen Flugformation zur Dämmerungszeit am Abend und am Morgen über den winterlichen Himmel. Sie bei der Futteraufnahme oder bei ihrer Rast zu Gesicht zu bekommen, gelingt eher selten.

Jede Art hat andere Gewohnheiten

Der Rohrbecker Natur- und Vogelschützer und Sachverständige Helmut Brücher gehört zu denjenigen, die sich von solchen Augenblicken begeistern lassen, sondern auch über die Lebensgewohnheiten der Gänse genau Bescheid wissen. „Hier bei uns sind es vor allem die Grau-, die Saat- und die Blessgans, die wir beobachten können, wobei jede Art andere Gewohnheiten hat“, so Brücher.

Helmut Brücher ist täglich als Beobachter auf Tour und verliert auch die fliegenden Wintergäste nicht aus dem Blick. Quelle: Uwe Klemens

Während die Graugans hierzulande brütet, aber die meisten Vögel dann rechtzeitig vor dem Winter nach Frankreich oder Spanien ins Winterquartier fliegen, kommt die als „Nordische Gans“ bezeichnete Saat- und Blessgans aus den deutlich raueren Gefilden nördlich des Polarkreises und Sibiriens hierher, um im vergleichsweise milden Klima zu überwintern. „Erst wenn der Winter auch hier zu hart wird, es zu viel Schnee gibt und die Gewässer zufrieren, ziehen sie weiter in Richtung Holland“, so Brücher.

Pendler zwischen Schlaf- und Fressplatz

Da die Gänse zum Schlafen großflächige, nicht zugefrorene Seen bevorzugen, die ihnen ausreichend Schutz vor Fuchs und anderen Raubtieren bieten, sich zum Fressen aber gerne auf abgeernteten Feldern und großen Wiesen niederlassen, bewältigen sie auf ihrem täglichen Flug zwischen Schlaf- und Futterplatz große Strecken. Die Strecke zwischen dem wasserreichen Havelland und der Flämingregion ist in dieser Zeit eine vielbeflogene Route.

Graugänse sind, wie dieses Pärchen, nie allein unterwegs. Quelle: Olaf Titko

Einmal im Monat machen sich landesweit die Wasservogel-Zähler auf den Weg, der Termin wird abgestimmt, damit die selben Vögel nicht an verschiedenen Orten mehrfach gezählt werden. Nicht nur die Zahl der Tiere ist für die Beobachter interessant, die auch nach der genauen Art, dem Alter, dem Gesundheitszustand und, soweit an Beringung erkennbar, nach der Herkunft des jeweiligen Schwarms schauen.

„An den Schlafplätzen können so Tausende, manchmal sogar bis zu 10.000 Vögel zusammenkommen. Bei der Suche nach Nahrung verteilen sie sich dann wieder“, sagt Brücher. „Aktuell haben wir in der Nuthe-Nieplitz-Niederung mindestens einige Hundert Graugänse, wobei Ring-Funde zeigen, dass auch Brutvögel aus Tschechien, Ungarn und Ost-Österreich zugewandert sind“, ergänzt Naturschutz-Referentin Manuela Brecht vom Naturschutzbund Brandenburg.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort, wo sich die Gänse niederlassen, haben auch die Landwirte etwas davon, schildert der Vogel-Experte. Durch das Vertilgen der nach der Ernte liegengebliebenen Mais-Stoppeln und Körner wird der Acker für Wildschweine weniger attraktiv und bliebt vom großflächigen Umpflügen des Bodens verschont. Der durch das Wegfressen aufgehender Saatpflanzen entstehende Schaden wird durch das großflächige Düngen mit Vogelkot kompensiert.

Das größte Probleme der Vögel ist die Bejagung. „Die bisherige, seit etwa zwei Jahren verbotene Jagdmethode war, einfach mit der Schrotflinte in einen fliegenden Schwarm hineinzuschießen, weshalb etwa die Hälfte aller Tiere Bleischrot in sich tragen“, beschreibt Brücher. Nur wenn das Skelett des Flügels getroffen wird, fällt der Vogel vom Himmel und stirbt durch den Aufprall.

Nur die Blessgans-Jagd mit der Kugel ist erlaubt

„Die Zahl der Vögel, die später an Bleivergiftung sterben, weil das Blei in die Blutbahn gelangt und die Vögel elendig ersticken, ist weitaus höher“, erläutert der Experte. Weil es unter den Gänsen auch geschützte Arten wie die Tundra-Saatgans gibt, die im Flug nicht von der Saatgans zu unterscheiden ist, wurde die Jagd auf Saatgänse in Deutschland generell verboten. Lediglich die Jagd auf die Blessgans, nun allerdings nur noch mit der Kugel und bei Vorhandensein eines natürlichen Kugelfangs, ist erlaubt.

Lesen Sie auch Wiesenweihe: Sichtung hilft, Brut seltener Greifvögel zu retten

„Zum Schutz der Gänse und anderen Vogelarten kann jeder etwas beitragen, beispielsweise, in dem man seinen Garten Insekten- und Vogel-gerecht anlegt, sich als Landwirt beraten lässt oder die Arbeit der Naturschutzverbände mit einer Spende unterstützt“, so Brücher. Den Gänsen ist am besten geholfen, wenn man sie an ihren Ruhe- und Fressplätzen nicht stört.

Von Uwe Klemens