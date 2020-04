Lyrisches Windspiel im Museumsdorf

Glashütte

Gabriele Klose ist Galeristin im Museumsdorf Baruther Glashütte. Seit 2001 gestaltete sie im ehemaligen Packschuppen des historischen Glaswerks erfolgreich Ausstellungen und Events. Zurzeit weiß auch sie wegen der Corona-Einschränkungen nicht, wie es in dem berühmten Dorf weitergeht. Traurig ist sie auch deshalb, weil zwei einladende Gesten, die sie sich für die vielen Besucher zu Ostern ausgedacht hatte, nun fast ungesehen bleiben.

Frühlings-Windspiel von Galeristin Gabriele Klose im Museumsdorf Glashütte vor der Galerie Packschuppen Quelle: Jutta Abromeit

Seit Jahresbeginn hatte sie an einer Idee gearbeitet, die Einwohner und Gäste erfreuen sollte: ein Windspiel mit Frühlingsgedichten. Ihr hatten wetterfest verpackte Texte vorgeschwebt, verbunden mit natürlichen Materialien. Sie tüftelte und probierte. Herausgekommen ist ein zauberhaftes Mobile. Spaziergänger können die zart flatternden Texte nun einfangen. Neben Goethes berühmtem Osterspaziergang und Eduard Mörikes oft vertontem „Er ist’s“ finden sie auch „Die Kätzchen an den Weiden blüh’n“ von Anita Menger aus dem Jahr 2010, den „Frühlingsgruß“ von Joseph von Eichendorff oder „Frühlingsglaube“ von Ludwig Uhland.

Blaue Seidenbänder am Wegesrand

Und getreu den Mörike-Verszeilen „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“, war sie am Gründonnerstag durchs Dorf gegangen und hatte eine Frühlings-Osterspaziergang markiert: Blaue Seidenbänder knüpfte sie entlang eines Weges von 21 Stationen durchs Dorf.

In normalen Zeiten zeigt Gabriele Klose in der Galerie Packschuppen Malerei, Grafik, Skulpturen, Objekte, Kunsthandwerk und Fotografie, vornehmlich von Künstlern der Region Brandenburg und Berlin. Zudem bietet sie jährlich drei verschiedene Personalausstellungen und eine thematische Gruppenausstellung an, im Kleinen Laden im Eingangsbereich gibt es Kunst und Kunsthandwerkliches, nostalgisches Spielzeug und vieles mehr.

Von Jutta Abromeit