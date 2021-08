Ludwigsfelde

Viele schimpfende Bahnfahrer waren am Mittwoch in aller Frühe zwischen 5 und 7 Uhr auf dem Bahnhof Ludwigsfelde nicht zu erleben. In der Pendlerhochburg Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) hatten sich die ganz frühen Berlin-Fahrer den ersten Odeg-Zug um 5.36 Uhr nach Berlin rausgesucht, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.

Die nallerersten beiden DB-Züge von und nach Berlin, die üblicherweise gegen 5 Uhr den Bahnhof Ludwigsfelde passieren, fielen am Mittwoch aus. Quelle: Jutta Abromeit

Das machten auch in den kommenden zwei Stunden offenbar die meisten, die von dem Lokführer-Streik der Eisenbahner-Gewerkschaft GDL am 11. und 12. August rechtzeitig erfahren hatten: Von den üblichen zwei Zügen pro Stunde auf den Linien RE 3, 4 und 5 ist einer ein Zug der Bahn-Konkurrenz Odeg. Und wer erst auf dem Bahnsteig mit der laufenden Anzeige-Schrift „Fern- und Regionalverkehr der DB ist wegen GDL-Streik am 11. und 12. 8. massiv beeinträchtigt“ von der Situation erfuhr, der drehte um, kaufte sich einen Kaffee oder setzte sich noch mal in seinen Pkw, bis der Odeg-Zug Richtung Süden nach Jüterbog oder Richtung Norden über Berlin nach Rathenow fuhr.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Polizist mit einem kniehohen schwarzen Hund erzählt: „Ich fahre sowieso immer mit dem Zug um halb sechs nach Berlin, deshalb ändert sich für mich heute erst mal nichts.“

GDL-Lokführer-Streik: Dieser Polizist fährt mit seinem Hund jeden Tag um 5.36 Uhr vom Bahnhof Ludwigsfelde – mit einem Odeg-Zug. Quelle: Jutta Abromeit

Maurer Frank Pusch aus dem Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock dagegen wollte kurz nach 6 Uhr mit dem DB-Zug nach Alt-Buckow auf die Baustelle fahren. Er wusste von dem Streik; doch sein Handy hatte ihn nicht informiert, dass auch sein Zug betroffen ist. „Es war keine Bahn-Störung angezeigt“, sagt er verwundert und ruft seine Kollegen an, dass er später kommt. „Jetzt geht‘s den Streikenden doch nur noch um die Laufzeit und 600 Euro Corona-Geld, alles andere ist doch klar“, meint er. Frank Pusch findet das „nicht gerecht. Wir sind eine ganz kleine Firma mit weniger als zehn Leuten und können auch nicht streiken.“

Konkurrent Odeg profitiert

Zwischen den gelbgrünen Zügen ist an diesem Morgen auf dem sonst übervollen Pendler-Bahnhof gar nichts los. Die Fahrer zweier weißer DEF-Shop-Transporter müssen länger auf die Kollegen warten: „Wir holen alle ab, die den Transfer von hier zur Firma im Brandenburg Park am Vortag anmelden“, sagt einer der beiden. Dann ist eine Stunde um, und plötzlich ist Bahnsteig 2 Richtung Berlin wieder rappelvoll – der nächste Odeg-Zug kommt. Darüber ist auch ein junger Mann unter Kopfhörern sichtlich froh. Er sagt: „Ich arbeite bei einer Firma mit Terazzo-Herstellung und wusste von dem Streik nichts. So komme ich aber trotzdem pünktlich.“

Eine Bahn-Angestellte aus Woltersdorf bei Luckenwalde (Teltow-Fläming) kam mit dem Auto per Fahrgemeinschaft nach Ludwigsfelde und wollte wie jeden Tag nach Berlin weiterfahren. Ihr regulärer Zug fuhr nicht. Sie holt sich im DB-Service-Store einen Kaffee und hat kein Verständnis für die Streikenden: „Aus meiner Sicht gab es genug gute Angebote, um sich einig zu werden.“ Sagt‘s, und auch sie fährt wenig später mit der Konkurrenz Odeg nach Berlin zur Arbeit.

Bahnhof Ludwigsfelde: Jeder Odeg-Zug ist rappelvoll Quelle: Jutta Abromeit

Sabine Müller ist bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) für Verkehrsfragen zuständig. Auf die MAZ-Frage, ob im Unternehmen Auswirkungen des Lokführer-Streiks spürbar seien, sagte sie am späten Vormittag: „Auf alle Fälle. Unsere Busse auf den Linien, die die Bahnhöfe anfahren – ob in Ludwigsfelde, Struveshof, Großbeeren, Jüterbog oder Luckenwalde – haben durchweg mehr Fahrgäste.“ Außerdem klingelten die Service-Telefone ungewöhnlich oft, weil sich Pendler und Reisende nach Alternativen für die ausgefallenen Züge erkundigten, so die VTF-Frau.

Von Jutta Abromeit