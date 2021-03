Gartentipps: Zu wenig Nistkästen für heimische Vögel

Dahmeland-Fläming

Der Frühlings-Eifer der heimischen Vögel ist kaum mehr zu überhören. Viele gefiederte Arten haben begonnen, zu singen, zu werben und sich um Nistplätze zu streiten. Doch genau hier liegt das Problem. Im Gespräch mit der MAZ erklärt Theresa Schwalbe von der Naturwacht in Prieros: „Natürliche Baumhöhlen sind total selten geworden, auch in den Gärten. Das Totholz verschwindet mehr und mehr.“

Das kann Biologin Ursula Bauer von Aktion Tier e.V. bestätigen: „Vor allem die in Höhlen nistenden Vogelarten wie Blau- und Kohlmeise, Star, Kleiber und Gartenrotschwanz finden kaum noch Plätze zum Nisten.“ Der Mensch kann den Vögeln in der Region aber helfen und Nistkästen aufhängen. Zum einen können diese gekauft werden, zum anderen findet man im Internet viele einfache Bauanleitungen. Egal ob gekauft oder selbst gemacht – es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn man die fröhlich-emsigen Vögel in den Garten locken möchte. „Man kann Nadelholz, zum Beispiel Kiefer oder Fichte, verwenden.“, empfiehlt Theresa Schwalbe. Dabei sei es besonders wichtig, dass es sich um unbehandeltes Holz handelt. Bauteile sollten nicht verleimt werden. „Nägel und Schrauben reichen völlig aus“, so Schwalbe.

Eine Blaumeise guckt aus einem Nistkasten, der auf ihre Größe ausrichtet ist. Die Kohlmeise benötigt etwa eine größere Öffnung. Quelle: DPA

Auch die Hygiene ist ein wichtiger Punkt beim Brüten. „Ein Nistkasten sollte immer geöffnet werden können, denn aus hygienischen Gründen muss im September das alte Nest entfernt und das Innere gründlich gereinigt werden“, sagt Ursula Bauer. Die unterschiedlichen Vogelarten, die sich in unserer Region wohlfühlen, bevorzugen zudem auch unterschiedliche Typen von Nistkästen. „Wichtig ist etwa die Größe des Einflugloches.“, erklärt Schwalbe.

Nistkästen mit sehr kleinem Einflugloch zwischen 25 und 28 Millimeter Durchmesser werden von Meisenarten wie Blau-, Hauben- und Tannenmeise bevorzugt. Kleiber, Kohlmeise und Spatz suchen dagegen Nistkästen mit größeren Eingängen zwischen 32 und 35 Millimeter Durchmesser aus. Es gibt auch Vogelarten wie Hausrotschwanz, Bachstelze, Zaunkönig und Amsel, die nur sogenannte Halbhöhlen mit großem, offenem Eingangsbereich beziehen. Auf diese Weise lässt sich also auch steuern, wer in den Garten einziehen soll. Insbesondere die Blaumeise könnte sich über Brutunterstützung freuen. Im letzten Frühjahr wurden die Blaumeisen-Bestände durch eine Krankheit stark dezimiert. Hinzu kommt, dass die Kohlmeise sehr konkurrenzstark ist. „Es macht Sinn, für die Blaumeise Nistkästen aufzuhängen, die auf diese Art ausgerichtet sind.“, so Schwalbe.

Wer den heimischen Vogelarten in diesem Jahr beim Familienglück helfen möchte, sollte sich übrigens beeilen, wie Theresa Schwalbe erklärt: „Am besten hängt man die Nisthilfen schon im Herbst auf, damit das frische Material auslüften kann.“ Außerdem werden die Kästen als Winterquartiere gerne angenommen. „Aber man kann sie auch jetzt im März noch aufhängen. Vor allem die Vögel, die bei uns überwintern, sind früher dran als die Zugvögel. Diese kommen meistens etwas später. Zum Teil brüten manche Arten auch zweimal im Jahr.“

Spechte können mit ihren starken Schnäbeln Löcher und Baumhöhlen schaffen, die von anderen Tieren als Nistplatz genutzt werden. Oft werden beschädigte Bäume aber gefällt, so dass immer häufiger die natürlichen Brutplätze wegfallen. Quelle: Wilfried Dötzel

Der Nistkasten sollte im Halbschatten auf einer Höhe zwischen zwei und fünf Metern angebracht werden und in Richtung Südosten zeigen, damit die Brut weder starkem Regen noch extremer Sonne ausgesetzt ist. Theresa Schwalbe rät dazu, zum Befestigen der Nisthilfen Nägel aus Aluminium zu benutzen. Eisen- oder Kupfernägel können rosten und mit dem Rost schädliche Keime und Pilze in den Baum einleiten. „Man kann die Nistkästen auch an der Hauswand anschrauben oder am Balkon – dort sollten die Vögel aber ungestört sein. Auf dem Balkon sollte man nicht direkt vor dem Einflugloch sitzen.“, sagt Schwalbe. Ein Zuviel an Nistkästen gibt es im Übrigen nicht. Für gesellige Arten wie Star und Spatz kann man mehrere Kästen dicht nebeneinander platzieren. Die meisten Arten mögen jedoch ein wenig Privatsphäre. Da sollte man besser einen Abstand von fünf bis zehn Metern lassen.

Leider scheitert das Aufziehen der Jungvögel nicht immer nur an den mangelnden Nistmöglichkeiten. „Zum Teil sind die Gärten auch überpflegt, so dass es an Nahrung für die Küken fehlt.“, fügt Theresa Schwalbe hinzu. Umso naturnäher ein Garten angelegt ist, desto mehr Nahrung steht den Tieren zur Verfügung. Besonders einheimische Sträucher und blühende Wiesen sind wichtig, um Insekten einen Lebensraum zu bieten, in dem auch die Vögel und ihre Jungtiere satt werden können.

Von Maria Kolb