Montag und Freitag ist jetzt Ruhetag im „Waldfrieden“. Machte das Restaurant im Ludwigsfelder Ortsteil Struveshof vorher nur einmal die Woche zu, bleibt der „Waldfrieden“ nun gleich an zwei Tagen die Woche geschlossen. Der Grund: Personalmangel. „Uns fehlt ein Koch“, sagt Inhaber Frank Michaelis. „Und es ist schwierig, einen zu finden“.

Nicht, dass er es nicht versucht hätte: Anmelden, Stelle ausschreiben, um Personal werben. „Aber das wird nicht funktionieren“, fürchtet der Restaurantbetreiber. Um die Personalnot zu überbrücken, reduziert er deshalb die Öffnungszeiten. Viele andere Gastwirte in der Gegend würden es längst ähnlich machen, erzählt er am Dienstag. So seien beispielsweise an einem Tag wie diesem viele andere Gaststätten in der Region geschlossen.

Jeder siebte Beschäftigte kündigte

Denn wie Michaelis geht es etlichen anderen Gastronomen im Landkreis. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat innerhalb des vergangenen Jahres jeder siebte Beschäftigte die Gastgewerbe-Branche in Teltow-Fläming verlassen. Rund 300 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte kündigten demnach ihre Jobs.

„Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen“, sagt Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG Region Berlin-Brandenburg. „Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können.“ Der Gewerkschafter führt das auf die Einkommenseinbußen in der Corona-Pandemie zurück. „Gastro- und Hotel-Beschäftigte arbeiten sowieso meist zu geringen Löhnen. Wenn es dann nur noch das deutlich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen“ , so Riesner.

Gewerkschaft: Bedingungen verbessern

Er kann sich vorstellen, dass die vormals in Restaurants und Hotels Beschäftigten gut in anderen Branchen unterkommen konnten – etwa in Supermärkten oder als Büroangestellte in Anwalts- oder Arztpraxen. Und die Stundenlöhne seien dort höher. Um die ausgebildeten Fachkräfte wieder zurückgewinnen, nimmt Riesner die Gastronomen in die Pflicht: Bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne könnten die Berufe im Gastgewerbe wieder attraktiver machen.

Die derzeitige Situation begreift er deshalb auch als „Chance“ um die Branche neu aufzustellen. Gerade durch die Erfahrungen der Corona-Krise seien nicht wenige Kunden bereit, „ein paar Cent mehr für die Tasse Kaffee zu bezahlen“ – schließlich sei vielen bewusst geworden, was für ein Stück Lebensqualität der Besuch im Stammlokal ausmache.

Ludwigsfelder Lokal fehlen fünf Mitarbeiter

Auch im Lokal „Zum Preußengrill“ in der Ludwigsfelder Innenstadt macht sich die Entwicklung bemerkbar. Eigentlich bräuchte Marzena Wittke dort derzeit sieben Mitarbeiter, erzählt sie. Aktuell hat sie zwei. „Es ist ein totales Desaster.“ Neben einem Koch fehlen ihr eine Küchenhilfe und Kellner. Doch auf die Jobinserate habe bislang niemand reagiert – vielmehr bekomme Wittke selbst Anfragen, ob sie denn von suchenden Fachkräften wisse. „Das ist ein großes Problem“, sagt sie. Aktuell würde sich einfach niemand melden – und die ehemaligen Angestellten hätten sich längst umorientiert.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren in Teltow-Fläming zum Jahreswechsel 1796 Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe beschäftigt. Genau ein Jahr vorher – also nur wenige Wochen, bevor die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch Deutschland erreichten – waren es noch 2091 Angestellte. Somit haben innerhalb eines Jahres 14 Prozent der Beschäftigten der Branche alleine in Teltow-Fläming den Rücken gekehrt.

