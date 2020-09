Oehna

Seit Jahren haben Cornelia und Andy Witte nach starken Regengüssen mit Überflutungen ihres Gasthofes zu kämpfen. Seit 2014 wird das Thema immer wieder in der Gemeinde besprochen. An dem Problem änderte sich jedoch lange nichts. Im Juli hatten die Gastronomen dann genug: Sie forderten von der Gemeinde endlich eine Lösung. Denn die regelmäßigen Überflutungen ihres Hofes rauben dem Ehepaar nicht nur die Nerven – sie sind für Cornelia und Andy Witte auch geschäftsschädigend.

Große Mengen Sand im Sickerungsschacht

Inzwischen hat sich am Kreuzungsbereich etwas getan. Wie von der Gemeinde Niedergörsdorf angekündigt, war im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen kürzlich eine Firma angerückt, um die Arbeiten am Sickerungsschacht vor dem Gasthof aufzunehmen. Wie Andy Witte berichtet, war die Firma rund eine Woche lang vor Ort. „Der Schacht wurde saniert und gespült“, erzählt der Gastwirt. „Dort kam unwahrscheinlich viel Sand heraus.“

Darüber hinaus kam während der Sanierung aber noch etwas ganz anderes zum Vorschein. Nämlich ein Problem, von dem bis dato noch niemand etwas wusste. Laut Andy Witte war in der anschließenden Regenwasserleitung nämlich ein riesiges Loch entdeckt worden. Guido Güthling bestätigt Andy Wittes Erzählungen. „Es ist so, dass die Regenwasserleitung kaputt ist“, erklärt der Leiter der Straßenmeisterei Luckenwalde am Dienstag auf MAZ-Nachfrage.

Straßenmeisterei-Chef: Leitung muss saniert werden

Laut Güthling könnte die defekte Leitung tatsächlich die Ursache für das jahrelange Regenwasserproblem sein. Andy Witte erzählt, dass große Mengen Sand auch die Leitung blockiert hätten. Dies sei während einer Kamerabefahrung sichtbar geworden. „Ich hoffe, dass das die Ursache war“, sagt der Gastwirt.

Laut Guido Güthling könne die Regenwasserleitung so jedenfalls nicht bleiben. Er erklärt am Dienstag: „Wir müssen definitiv sanieren.“ Der Straßenmeister gibt jedoch Entwarnung. Für die Sanierung der Leitung muss die neu gemachte Straße nicht wieder aufgerissen werden. Laut Güthling könne man über den Gehweg an die Leitung gelangen. Bis zur Sanierung müssen allerdings noch einige Fragen geklärt werden.

Klärung innerhalb der nächsten 14 Tage

Darunter vor allem, wie und durch wen der Schaden entstanden ist. Denn wie Guido Güthling berichtet, sei wohl eine mechanische Einwirkung der Grund für die kaputte Leitung. Dies sei während der Begutachtung zu erkennen gewesen. Gespräche mit den Vertragspartnern sollen in den nächsten 14 Tagen Klärung bringen.

Andy Witte hofft, dass mit der defekten Leitung endlich die Ursache für das Problem gefunden ist und sich die Überflutungen nach der Sanierung der Leitung erledigt haben. Ob sich mit den Arbeiten am Sickerungsschacht schon etwas verbessert hat, kann er bisher noch nicht beurteilen. Ein starker Regenguss blieb in den vergangenen Wochen noch aus.

Von Isabelle Richter