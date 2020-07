Oehna

Sobald sich der Himmel über Oehna zuzieht, werden Cornelia und Andy Witte nervös. Denn schon ein kurzer Regenschauer ist für die Gastronomen das pure Grauen. Seit Jahren haben sie mit stehendem Wasser auf ihrem Gasthof zu kämpfen. Bereits 2014 wurde das Thema öffentlich diskutiert. Seitdem hat sich jedoch nicht viel getan. Nach der jüngsten Überflutung am vergangenen Sonntag haben Cornelia und Andy Witte nun genug. Sie fordern eine Lösung.

Dreck sammelt sich am Gasthof

„Im letzten Jahr mussten wir dreimal schließen und Gäste nach Hause schicken“, berichtet Andy Witte. Er ist verärgert, denn die regelmäßigen Überflutungen seines Gasthofes zögen viele Probleme nach sich. „Hier sammelt sich der Dreck der ganzen Straße“, erzählt der Gastronom. Zudem gelangt das Regenwasser auch in den Keller, wo unter anderem Bierfässer lagern. „Die Kühlung muss ich jedes Mal ausschalten“, sagt Andy Witte genervt. Bis zu 25 Zentimeter hoch steht das Wasser im Gasthof Witte nach einem heftigen Schauer.

Schon genug Probleme durch Corona

Während Andy Witte und seine Frau Cornelia die Schäden nach dem Gewitter beseitigen müssen, können sie ihre Gäste nicht bedienen. Abgesehen davon könnten diese wegen der Wassermassen sowieso nicht im Hof sitzen. Bei jedem aufziehenden Gewitter müssen die Gastronomen deshalb mit Umsatzeinbußen rechnen. Dabei können sie das gerade in diesem Jahr nicht gebrauchen. „Es ist momentan sowieso schon schwer genug“, sagt Cornelia Witte. Auch der Gasthof Witte habe unter der Coronakrise gelitten. Um den Verlust wieder auszugleichen, muss der Betrieb ohne Unterbrechungen laufen.

Nach einem Regenschauer steht bei den Wittes der ganze Gasthof unter Wasser. Quelle: Privat

Die ersten Gewitter in diesem Jahr sorgten bei dem Ehepaar aber schon wieder für Bauchschmerzen. Auch Nachbarn hätten sich bereits an die Gemeinde gewandt. „Und die wohnen erst seit eineinhalb Monaten hier und haben das erst zweimal miterlebt“, sagt Andy Witte. Dabei sollte sich das Thema eigentlich schon erledigt haben.

Bauausschuss diskutierte Thema Ende 2019

Ende 2019 wurde die Problematik mit der Regenentwässerung erneut im Bauausschuss diskutiert. Der Plan zur Aufstellung einer Satzung, die Grundstückseigentümer dazu verpflichtet, das Regenwasser bei sich zu versickern und nicht auf die Straße zu leiten, wurde am Ende jedoch verworfen.

Um Abhilfe in Oehna zu schaffen, hatte die Gemeinde eine Einwohnerversammlung zum Thema durchgeführt. Zudem wurden im Februar die Bauleistungen für die Sanierung der nicht mehr funktionstüchtigen Regentwässerungsmulde am Dorfanger vergeben. Auch der Einbau von zwei Sickerungsschächten war geplant.

Schachterweiterung im August geplant

Zum Stand erklärte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) am Donnerstag auf MAZ-Nachfrage: „Mit dem Ausbau der Mügelner Straße in diesem Jahr und der damit verbundenen Sanierung der dortigen Regenentwässerung wurde bereits eine konzeptionelle Teillösung geschaffen.“ Darüber hinaus werde der Landesbetrieb Straßenwesen im August die angekündigte Sickerschachterweiterung im Kreuzungsbereich durchführen. „Dadurch wird mehr Wasservolumen aufgenommen und es wird ein schnellerer Abfluss im Kreuzungsbereich ermöglicht“, so die Bürgermeisterin.

Der Kreuzungsbereich vor dem Gasthof Witte Oehna steht nach einem Regenschauer regelmäßig unter Wasser. Quelle: Privat

Nach der jüngsten Überflutung sei die Gemeinde zudem erneut am Thema dran. Am Mittwoch sei die Sachlage von Vertretern des Landesbetriebes Straßenwesen, des Landkreises Teltow Fläming und der Gemeinde Niedergörsdorf vor Ort begutachtet worden. „Wir als Gemeinde sind bestrebt, gemeinsam mit dem Landkreis und dem Landesbetrieb Straßenwesen eine schnelle und langfristige Lösung zu finden“, so Doreen Boßdorf dazu. „Letztlich bleibt jedoch zu bedenken, dass viele der im Ort befindlichen Haus- und Hofbesitzer das Niederschlagswasser, das auf ihrem Grund und Boden auftrifft, in den öffentlichen Verkehrsraum leiten.“

Gastronomen wollen abwarten – aber nicht zu lange

Dies betreffe vor allem die großen Dach- und die versiegelten Pflasterflächen der Grundstücke. Bei Niederschlagswerten von mehr als 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit trage dies erheblich zur Volumenerhöhung der Inanspruchnahme des Entwässerungssystems bei.

Die Aufstellung einer entsprechenden Satzung könnte demnach noch einmal Thema werden – genau wie der Ärger der Gasthof-Besitzer. Denn Cornelia und Andy Witte wollen die geplante Sickerschachterweiterung zwar abwarten, aber keine Ruhe geben, wenn sich das Problem dann nicht bessert. Denn weitere Jahre mit Überflutungen könnten sich der Gastronom und seine Frau sowohl finanziell als auch nervlich nicht leisten.

Von Isabelle Richter