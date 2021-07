Gebersdorf

Kurz hinter dem Ortseingang Gebersdorf erstrahlt das alte Bushäuschen seit wenigen Tagen in neuem Glanz. Ein Storch mit seinen Jungen, die Silhouette des Dorfes oder ein Schulkind mit Ranzen zeigen, was den Dahmer Ortsteil lebenswert macht. Verantwortlich für das Kunstwerk ist die Liepener Fassadengestalterin Birgit Wohlauf. Finanziert wurde die Maßnahme noch mit Dahmer Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr.

Bevor das Bushäuschen bemalt wurde, waren die Gebersdorfer von Jung bis Alt nach ihren Wunschmotiven befragt worden, berichten Matthias Sprenger (46) und Hans-Georg Nerlich (70). Beide bilden zusammen den Gebersdorfer Ortsbeirat und setzen sich mit viel Engagement für die Entwicklung ihres rund 220 Einwohner starken Ortes ein. Schön und vor allem sicher soll es in Gebersdorf sein, wenn es nach den beiden Männern geht. Ersteres hat man mit dem neu gestalteten Bushäuschen und anderen Aktionen schon gut hinbekommen. Das größte Problem in Geberdorf bleibt allerdings die Sicherheit.

Seit Jahren kämpfen die Einwohner vergeblich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon mehrfach hatte Hans-Georg Nerlich als ehemaliger Ortsvorsteher versucht, dem Straßenverkehrsamt klarzumachen, wie gefährlich die Situation vor allem für Kinder ist, die dort täglich zum Schulbus müssen. Durch permanentes Rasen und einen fehlenden Gehweg sei es nur eine Frage der Zeit, bis es dort zu einem Unfall kommt. Trotz der aussagekräftigen Auswertung eines Messgeräts sah das Straßenverkehrsamt bisher keinen Grund zum Handeln. „Uns wurde nur gesagt, Gebersdorf ist kein Unfallschwerpunkt, aber das Messen wird verstärkt. Bisher habe ich hier aber noch nie jemanden gesehen“, so der ehemalige Ortsvorsteher.

Auch sein Nachfolger Matthias Sprenger hat Angst um den Nachwuchs. Dabei sind allein in diesem Jahr schon fünf neue Gebersdorfer auf die Welt gekommen beziehungsweise werden noch erwartet. „Hier kommen in einer Woche zehntausend Fahrzeuge durch – und das nur in eine Richtung. Es ist wirklich gefährlich“, berichtet Matthias Sprenger. Die Landstraße L 70 wird gerne genutzt, um Mautgebühren zu umgehen. Außerdem dient sie als Zubringer nach Baruth und aktuell wegen der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Werbig auch als Umleitungsstrecke nach Dahme.

Planung für Gehweg im Haushalt 2021

Auch die Dahmer Stadtverordnetenversammlung hat Verständnis für die Situation der Gebersdorfer und stimmte dem Erwerb eines Messgerätes Anfang des Jahres zu. Aufgestellt wird es nun im 14-tägigen Wechsel in den Dahmer Ortsteilen. In Gebersdorf werden derzeit die Werte von der jüngsten Messung im Mai ausgewertet. Die Ergebnisse sind noch erschreckender, als schon in 2017. Ein Pkw-Fahrer bretterte mit 146 km/h durchs Dorf – ein neuer Rekord. Zudem fahren 85 Prozent der Fahrzeuge jetzt bis zu 63 km/h, obwohl Schilder und das neu gestaltete Bushäuschen direkt am Ortseingang vor Kindern warnen. Hans-Georg Nerlich und Matthias Sprenger wollen sich deshalb erneut an das Straßenverkehrsamt wenden.

Die Stadt Dahme hat nun ein eigenes Geschwindigkeitsmessgerät. Alle 14 Tage wird es versetzt. Quelle: Isabelle Richter

Unterdessen gibt es Bewegung in Sachen Gehweg. Wie Matthias Sprenger berichtet, seien Mittel für die Planung in den diesjährigen Haushalt eingestellt worden. Bis zur Umsetzung wird es aber noch dauern. Bis dahin hofft der Ortsbeirat beim Straßenverkehrsamt wenigstens zeitweise ein Tempolimit erwirken zu können. Laut Hans-Georg Nerlich sind dreizehn Prozent der Einwohner in Gebersdorf zwischen 0 und 20 Jahren alt – und die Tendenz steigt. Darüber hinaus seien auch die älteren Dorfbewohner auf einen sicheren Gehweg angewiesen. Der Anteil der über 60-Jährigen macht rund 45 Prozent der Einwohner aus.

Von Isabelle Richter