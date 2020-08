Großbeeren

Manche Ereignisse prägen das Leben eines Menschen so sehr, dass er es bis zum Tod nicht vergessen wird. Der Fall der Mauer, die die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik trennte, gehört für Krystyna und Lutz-Peter Anton auf jeden Fall dazu. Selbst nach 31 Jahren hat das Ehepaar noch viele Details im Kopf von dem, was am 9. November 1989 und in den Tagen danach geschah.

„Leute stiegen jubelnd auf unser Autodach“

Krystyna Anton erzählt, dass sie ihre große Tochter in die Charité an der Friedrichstraße bringen mussten, wo sie untersucht wurde. Auf dem Rückweg – „zum Glück hatte sie nichts“ – hörten sie die Nachricht, dass die Grenzen offen sind. „Das konnten wir nicht glauben“, sagt die 65-Jährige. Zunächst bekamen sie davon auch nichts mit – doch „am nächsten Morgen ging es los“.

Anzeige

Die Familie wohnte in Mahlow, nur wenige Hundert Meter von der Mauer entfernt. Bei ihrer ersten Fahrt mit ihrem Trabant in den Westen, nach Berlin-Lichtenrade, wurden sie von Menschenmassen begleitet. „Es war so voll“, sagt Anton. „Leute stiegen jubelnd auf unser Autodach und ich dachte: Jetzt ist der Trabbi kaputt.“

Weitere MAZ+ Artikel

In den ersten Wochen war sich die Familie sicher: „Die machen die Grenze irgendwann wieder zu“, erzählt Krystyna Anton. „Aber die Wochen vergingen und irgendwann wussten wir: Jetzt geht es nicht mehr.“

Großbeeren gedenkt der Maueropfer

Das Ehepaar Anton erinnert sich gern an diese Momente zurück – besonders an einem Tag wie heute. Denn der 13. August, der Tag an dem die DDR 1961 begann die Mauer zu bauen, steht zwar für die endgültige Teilung, aber genauso für die Freude, als diese Grenze fiel.

„Jeder hat seine eigene kleine Geschichte beizutragen“, sagt Großbeerens Bürgermeister, Tobias Borstel, bei einer kleinen Gedenkstunde an den Mauerresten in Heinersdorf, die coronabedingt ohne öffentlichen Aufruf verlaufen musste. Gemeindevertreter und Mitglieder des Seniorenbeirats, zu dem auch das Ehepaar Anton gehört, legten Blumen und Kränze nieder, um den Opfern der kommunistischen Gewaltherrschaft zu gedenken.

Tobias Borstel, Bürgermeister der Gemeinde Großbeeren, legt als erster einen Kranz nieder, der an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in der DDR erinnert. Quelle: Lisa Neugebauer

Doch auch Bürgermeister Borstel kommt schnell auf den Mauerfall am 9. November 1989 zu sprechen: „Wir können glücklich sein, dass das stattgefunden hat.“ Er erzählt, dass seine Familie an genau diesem Tag in den Westen flüchten wollte. Die Familie habe schon im Fluchtwagen gesessen, als die Nachricht der Grenzöffnung kam. „Das war wirklich großes Glück.“

Gemeindemitglieder legen Kränze vor den zwei Mauerteilen in Heinersdorf ab, die an die Opfer kommunistischer Gewalt in der DDR erinnern. Quelle: Lisa Neugebauer

Gemeindemitglieder legen Kränze vor den zwei Mauerteilen in Heinersdorf ab, die an die Opfer kommunistischer Gewalt in der DDR erinnern. Quelle: Lisa Neugebauer

Am Gedenktag können Geschichten geteilt werden

„Die Leute hier haben die Mauer täglich wahrgenommen“, sagt Lutz-Peter Anton zur Zeit vor dem Mauerfall. Die Grenze verlief direkt durch den Ort und nicht nur die Grenzsoldaten, die in Heinersdorf ständig präsent waren, beeinflussten den Alltag der Menschen. „Plötzlich konnte man ja auch nicht mehr einfach durch Berlin fahren, um in den Norden Brandenburgs zu kommen“, sagt der 65-Jährige.

Auch er und seine Familie hatten die Mauer jahrelang im Blickfeld. Von 1978 bis 1982 wohnten sie in Berlin-Treptow direkt an der Grenze. „Unser Haus stand in der Mauer“, sagt Krystyna Anton. Die Familie brauchte einen Passierschein, um in den Sperrbereich zu kommen. Vom Westen trennte sie nur der Landwehrkanal. „Am Anfang hörten wir auch oft Schüsse“, sagt die 65-Jährige. Sie glaubt aber, dass die nur zur Warnung waren.

Vertreter des Seniorenbeirats Großbeeren, darunter Bernd Mertineit (von links), Krystyna und Lutz-Peter Anton, legen am Gedenktag zum Mauerbau 1961 Blumen an den Mauerresten nieder. Quelle: Lisa Neugebauer

Wie an einem Abend, als das Ehepaar auf den Grenzstreifen schaute und sah, wie ein paar Jugendliche aus dem Westen in den Landwehrkanal sprangen und Richtung Osten schwammen. „Ich vermute, die hatten getrunken und wollten im Osten anschlagen und zurück.“ Im Nachhinein betrachtet eine gefährliche Situation. Aber: „Ihnen ist nichts passiert“, sagt Anton.

So verbindet jeder seine eigene Geschichte mit der deutsch-deutschen Grenze. Diese einmal im Jahr mit anderen zu teilen – auch das gehört zum Gedenktag an die Maueropfer dazu.

Jährlich am 13. August 1961 gedenkt die Gemeinde Großbeeren dem Mauerbau vor nunmehr 59 Jahren. In der Nacht zum Sonntag, 13. August 1961, erteilt SED-Chef Walter Ulbricht den Befehl zur Abriegelung der Sektorengrenze. Quelle: Lisa Neugebauer

Von Lisa Neugabauer