Am Mellensee

Das Ende seiner zweiten und wie bereits verkündet definitiv letzten Amtszeit naht, dennoch diskutieren in der Gemeinde Am Mellensee Kommunalvertreter wieder über die Abwahl von Bürgermeister Frank Broshog (parteilos). Jetzt steht das Thema zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 15. März erneut auf der Tagesordnung.

Kosicki: Antrag vielleicht ohne Erfolg, aber ein Zeichen

Zwei UWG-Mitglieder wollen solch einen Abwahlantrag stellen: Dirk Pehnert und Thomas Kosicki. Letzterer erklärt, warum das Thema trotz des absehbaren Amtszeit-Endes nicht fallen gelassen werden soll: „Wir wollen einfach, dass bei uns endlich was passiert.“ Seine Geduld sei am Ende, sagt Kosicki. Und meint weiter: „Wir wissen auch, dass das Ansinnen vielleicht keine Mehrheit mehr findet. Und im Grunde genommen wollen wir auch den vielen fleißigen Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung, die ohnehin schon überlastet sind, nicht noch mehr Arbeit machen.“

Doch dieses Zeichen, das wollen sie wenigstens noch setzen, erklärt Fraktionschef Kosicki. Er wolle nur eines von vielen Beispielen nennen: Es könne doch nicht sein, dass für 2020 im Haushalt 100.000 Euro Planungsleistungen für die Sanierung von Gehwegen stehen, 2021 für die Umsetzung rund eine Million Euro eingeplant sind „und bis 31. Dezember 2021 nicht ein einziger Stein verbaut ist“. Aus seiner Sicht sei nicht alles mit der Krankheit des Bürgermeisters oder mit Corona zu erklären, so Kosicki. Und fügt hinzu: „Ich habe in derselben Zeit als Geschäftsführer der ZWG Zossen eine ganze Schule gebaut.“ Er meint den neuen Schulcampus Gesamtschule Dabendorf.

Auch ein CDU- und ein SPD-Mann wollen die Abwahl von Bürgermeister Broshog

In der Gemeinde Am Mellensee haben den Tagesordnungspunkt zur Beratung über die Bürgermeister-Abwahl vier Gemeindevertreter beantragt, neben den beiden UWG-Männern auch ein SPD- und ein CDU-Vertreter. CDU-Fraktionschef Udo Wildenhain sagt am MAZ-Telefon: „Ja, ein CDU-Mitglied hat unterschrieben, aber das ist nicht die Mehrheit in unserer dreiköpfigen Fraktion.“

Vorsitzender der Gemeindevertretung Am Mellensee: Bisher nur Diskussion zu Abwahl-Antrag

Maik Tscherwinka (UWG) ist Vorsitzender der Gemeindevertretung. Er erklärt Details zu einem möglichen Abwahlverfahren: „Im Moment steht das Thema lediglich als Diskussionspunkt auf der Tagesordnung. Was dabei dann rauskommt, ist derzeit völlig offen.“ Fände das Ansinnen tatsächlich in der Gemeindevertretung eine Mehrheit, dann müsste ein schriftlicher Abwahlantrag beim Vorsitzenden gestellt werden, so Tscherwinka.

Dieser Antrag habe dann innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten auf die Tagesordnung einer Gemeindevertretersitzung zu kommen, so der Vorsitzende. „Und dann ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, wenn die Abwahl einschließlich der vorgeschriebenen Bürgerabstimmung tatsächlich noch auf den Weg gebracht werden soll“, erklärt der Gemeinderatsvorsitzende. Und fügt hinzu, das alles reiche ganz sicher ins nächste Jahr. Die reguläre Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Am Mellensee steht nächstes Jahr im Sommer an, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Am Dienstag tag die Gemeindevertretung Am Mellensee

Die Gemeindevertreter treffen sich am kommenden Dienstag um 19 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung in der Turnhalle des Ortsteils Mellensee. Unter Tagesordnungspunkt 13 heißt es nun „Beratung – Abwahl des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde Am Mellensee“. Bürgermeister Broshog selbst erklärt zu all dem gegenüber der MAZ-Redaktion: „Mein letzter Arbeitstag ist im November 2023, mehr sage ich zu diesem Thema nicht mehr.“

Von Jutta Abromeit