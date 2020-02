Ärger um fehlende Kita-Plätze

Mellensee

Ein „massives Kitaproblem“ sorgte am Montagabend für Diskussionen bei der Gemeindevertreterversammlung am Mellensee. Rund hundert Besucher erlebten eine hoch emotionale Auseinandersetzung um den Bebauungsplan „Rehagener Bahnhofstraße“. Im Kern der Auseinandersetzung: Fehlende Kitaplätze und der Vorwurf, die Verwaltung tue nicht genug.

Für und gegen den Bebauungsplan

Schon im Vorfeld waren die Emotionen groß: Bereits im Bauausschuss der Gemeinde soll es zuvor laut geworden sein. Vier verschiedene Flugblattaktionen hatten zudem die Stimmung verschärft. Neu zugezogene Einwohner der Gemeinde nutzten nun auch die Einwohnerfragestunde der Gemeindeversammlung (GVV), um nachzufragen, wann die Gemeinde die Kita-Probleme in den Griff bekommen will. Ihnen standen Rehagener Bürger und der Ortsbeirat gegenüber, die befürchteten, die Aufarbeitung von Versäumnissen der Gemeinde in den letzten Jahren solle nach Meinung mehrerer Gemeindevertreter blockiert werden. So zumindest hieß es in einem der Flugblätter, die in der Woche vor der GVV verteilt wurden.

Gemeinde Am Mellensee, Kita Rehagener Bahnhofstraße Quelle: Detlev Scheerbarth

Versuch der Friedensstiftung

Judith Kruppa machte mit einem ersten Rechenschaftsbericht im Namen der Gemeindevertreter den Versuch, noch vor der Diskussion um den Bebauungsplan die Wogen zu glätten. „Ein vorrangiges Ziel der angetretenen Parteien und Zusammenschlüsse war und ist ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten von Bürgermeister, Verwaltung und Gemeindevertretung, um Entscheidungen für unsere Gemeinde besser und schneller treffen zu können“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken. Es war augenscheinlich der Versuch, die folgende Debatte um das Kita-Problem und den Bebauungsplan „Rehagener Bahnhofsstraße“ in konstruktive Bahnen zu lenken.

Einwohnerfragestunde

Dreißig Minuten soll die Bevölkerung zu Beginn jeder GVV Gelegenheit zu Fragen an Politik und Verwaltung haben. Daraus wurden jedoch knapp eineinhalb Stunden. Wann endlich genug Kita-Plätze in der Gemeinde vorhanden sind, fragten Mütter und Väter, die momentan ihre berufliche Zukunft nicht planen können, da sie nicht wissen, wie ihre Kinder tagsüber versorgt werden sollen. Hier und da übernehmen die Großeltern das. Aber selbst die waren zum Teil aus Zossen zur GVV angereist, da sie nicht auf Dauer diese Lücken füllen können.

Eine einzige Tagespflegestelle mit fünf Plätzen existiert derzeit noch in Mellensee. Vier seien den Gesetzesänderungen von 2011 zum Opfer gefallen, sagt Bürgermeister Frank Broshog (parteilos). „Da sind zwanzig Plätze bei uns weggefallen, weil die Tagesmütter die Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung nicht zahlen konnten“, so Broshog. Und das habe nicht die Gemeinde zu verantworten.

Baubeginn in zwei Jahren

Der Bürgermeister schob die Verantwortung der Gemeindevertretung zu. Die habe in der Vergangenheit die Verfahren immer wieder in die Länge gezogen. Im Gegenzug werfen Gemeindevertreter dem Bürgermeister und der Verwaltung vereinzelt vor, ihre Arbeit nicht oder nicht richtig getan zu haben. Dabei geriet auch der eigentliche Tagesordnungspunkt fast unter die Räder: Die Verabschiedung des Bebauungsplanes „Rehagener Bahnhofstraße“ nebst der städtebaulichen Vereinbarung, die den Investor Dietmar Wilke zum Bau einer Kita verpflichtet. Der Beschluss konnte am Montagabend gefasst werden, auch wenn sich die GVV an der Frage aufreibt, ob und wann die Kita gebaut wird. Nach Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde in den nächsten Tagen ist in zwei Jahren Baubeginn.

Von Udo Böhlefeld