Genshagen: Picknick der Kulturen zwischen Schloss und Brennerei

Genshagen

„Die ganze Kulturwirtschaft liegt ja zurzeit am Boden, deshalb freuen wir uns, diese zweite Auflage des Picknicks der Kulturen endlich wieder als Auftrittsmöglichkeit für Künstler und Vereine vor Publikum anbieten zu können.“ Das sagt Marina Khan, die Vorsitzende des Veranstalters, des Vereins Kulturforum Ludwigsfelde. Er lädt am heutigen Samstag nach Genshagen auf das Gelände der alten Brennerei ein.

Das Freigelände Genshagen zwischen Schloss und Brennerei mit seinem unverwechselbaren Charme. Quelle: Jutta Abromeit

Dort unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt soll es zwischen 14 und 22 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie geben. Und die Vereinsvorsitzende erklärt: „Wie bei unseren früheren Brückenfesten unter der Autobahn bleiben wir dem Prinzip treu: jedes Jahr was Neues.“ Nur sei auch die Atmosphäre wegen des völlig anderen Charakters der Veranstaltungsstätte etwas völlig anderes: „Unter der Autobahn waren wir mitten in der Stadt, man kam und ging von allen Seiten. Jetzt ist es ländlich und das Areal relativ abgeschlossen“, erklärt Khan. Wer nach Genshagen komme, der bleibe ein Weilchen und lasse sich auf Menschen mit ihren Kulturen ein.

Wikinger-Schach und Stühlchen bemalen

Mit den Erfahrungen der Picknick-Premiere im vergangenen Jahr wolle man dem gemeinsamen Erleben auf einer Bühne und an Ständen der Vereine Zeit und Platz geben, erklärt die Vereinschefin. So habe man nach der Riesenresonanz 2019 das DRK-Jugendforum mit seinem Wikinger-Schach wieder eingeladen. Außerdem kommt eine türkische Autorin und Malerin, die mit Kindern Kleinmöbel bemalt. „Wer also noch ein Kinderstühlchen zuhause hat, kann es gern mitbringen“, so Khan.

Mitbringen sollte jeder neben Stuhl und Decke auch, was er bei einem Picknick gern verzehrt. Dem Genießen soll auf dem großen Freigelände zwischen dem weißem Schloss und dem roten Backsteinbau der Brennerei viel Raum gegeben werden. Und beim Musik-Angebot reicht die Palette von Hip Hop über Klassik bis Italo-Pop, unter dem Stichwort Picknick-Kreativ dürfen eine Klangwerkstatt, ein Zirkusprojekt, die Theaterperformance Act Attack von Ludwigsfelder Gymnasiasten oder „Denk-Bar“ erwartet werden. Des Weiteren werde ein „ Picknick der Kulturen“ ganz direkt angeboten: Der Ludwigsfelder Ausländertreff Esperanca kommt mit einem Tee-Basar, die Jüdin Jalda Rebling mit dem Happy Hippie Jew Bus, es gibt einen Gewürzstand und es wird Henna-Malerei angeboten.

Mitmachmusik mit Flüchtlingskindern

Als einen Höhepunkt erwartet sie den Auftritt von 15 Kindern und Jugendlichen der Initiative MitMachMusik, einem bundesweiten Projekt, das geflüchteten jungen Menschen über die Musik Wege eröffnet, spielerisch in die hiesige Gesellschaft hinein zuwachsen. Mitglieder dieses Vereins sind unter anderen der Potsdamer Günther Jauch oder Dirigent Sir Simon Rattle. Der Abend gehört dem „Spaghetti-Swing“, lockerer Musik, die zum Mittanzen einlädt.

„Wegen der Corona-Beschränkungen wird auf dem Gelände natürlich auf Abstand geachtet. Aber das ist gut hinzubekommen“, so die Vereinsvorsitzende. Zudem sei überall auf dem Gelände Desinfektionsmittel aufgestellt und Akteure, die mit Besuchern spielen, tragen Mund-Nase-Schutz, erklärt Marina Khan. Die Kulturforum-Mitglieder halten am Eingang 900 Bändchen parat „Sind die vergeben, dann ist die erlaubte Besucheranzahl erreicht und wir haben ohne große Zählerei die genaue Übersicht, wie viele Leute auf dem Gelände sind“, sagt Marina Khan.

Von Jutta Abromeit