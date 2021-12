Baruth/Mark

Auch Baruth impft: Am vergangenen Wochenende gab es am Samstag eine Impfaktion für die Bürger am Medizinischen Versorgungszentrum. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, mussten sich die Leute zuvor telefonisch anmelden. Mitarbeiterinnen aus dem MVZ hatten die zu Impfenden in Zeitfenster eingeteilt, sodass die betreffende Person erst zu einem festen Zeitpunkt erscheinen musste. So wurde die tatsächliche Wartezeit auf 20 Minuten begrenzt.

120 Patienten wurden am Samstag in Baruth geimpft

Heißer Kaffee und Früchtetee verkürzte die Wartezeit zusätzlich. Bürgermeister Peter Ilk: „Das hat alles gut funktioniert und die Bürgerinnen und Bürger waren sehr zufrieden mit unserer Organisation.“ Rund 120 Personen konnten so geimpft werden.

Am kommenden dritten Adventssamstag soll die Impfaktion wiederholt werden.

Von ubo